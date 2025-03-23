https://crimea.ria.ru/20250323/magnitnye-buri-kak-perezhit--sovet-eksperta-1145163299.html

Магнитные бури: как пережить – совет эксперта

Магнитные бури: как пережить – совет эксперта - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Магнитные бури: как пережить – совет эксперта

В воскресенье, 23 марта, на Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. На этот раз она продлится более 30 часов. Советами о том, как метеочувствительным... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T19:31

2025-03-23T19:31

2025-03-23T19:31

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В воскресенье, 23 марта, на Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. На этот раз она продлится более 30 часов. Советами о том, как метеочувствительным людям пережить этот период, в беседе с РИА Новости Крым поделился академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.В то же время, добавил академик, нельзя забывать и о качестве потребляемой информации. На время магнитных бурь метеочувствительным людям лучше оградить себя от негативного контента. Настроить ленту новостей на "щадящий" режим. То есть не читать все под ряд, а оставить только самое главное.Телефон можно использовать не только как раздражитель, но и как помощник. Например, во время прогулок подключать приложение, которое поможет подсчитать количество шагов.Но в целом нужно жить нормальной жизнью, не пугаться. Просто корректировать свои планы на предстоящий день или неделю исходя из прогнозов, подытожил эксперт.Ранее сообщалось, что приход облака плазмы к орбите Земли в воскресенье, 23 марта, согласно расчетам, произошел примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов. Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, здоровье, геннадий онищенко, совет эксперта, земля, мнения