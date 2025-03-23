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Магнитные бури: как пережить – совет эксперта - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
В воскресенье, 23 марта, на Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. На этот раз она продлится более 30 часов. Советами о том, как метеочувствительным... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T19:31
2025-03-23T19:31
магнитные бури
эксклюзивы риа новости крым
здоровье
геннадий онищенко
совет эксперта
земля
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В воскресенье, 23 марта, на Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. На этот раз она продлится более 30 часов. Советами о том, как метеочувствительным людям пережить этот период, в беседе с РИА Новости Крым поделился академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.В то же время, добавил академик, нельзя забывать и о качестве потребляемой информации. На время магнитных бурь метеочувствительным людям лучше оградить себя от негативного контента. Настроить ленту новостей на "щадящий" режим. То есть не читать все под ряд, а оставить только самое главное.Телефон можно использовать не только как раздражитель, но и как помощник. Например, во время прогулок подключать приложение, которое поможет подсчитать количество шагов.Но в целом нужно жить нормальной жизнью, не пугаться. Просто корректировать свои планы на предстоящий день или неделю исходя из прогнозов, подытожил эксперт.Ранее сообщалось, что приход облака плазмы к орбите Земли в воскресенье, 23 марта, согласно расчетам, произошел примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов. Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
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магнитные бури, здоровье, геннадий онищенко, совет эксперта, земля, мнения
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта

Магнитные бури поможет пережить информационная гигиена и упражнения – Онищенко

19:31 23.03.2025
 
© Фото: NASA/CXC/SAO/R. van Weeren et alСкопление галактик Toothbrush Cluster
Скопление галактик Toothbrush Cluster
© Фото: NASA/CXC/SAO/R. van Weeren et al
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В воскресенье, 23 марта, на Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. На этот раз она продлится более 30 часов. Советами о том, как метеочувствительным людям пережить этот период, в беседе с РИА Новости Крым поделился академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Обязательно применять рекомендации врачей. Нормаль отдыхать, питаться. В эти дни отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно каждое утро выполнять", – советует специалист.

В то же время, добавил академик, нельзя забывать и о качестве потребляемой информации. На время магнитных бурь метеочувствительным людям лучше оградить себя от негативного контента. Настроить ленту новостей на "щадящий" режим. То есть не читать все под ряд, а оставить только самое главное.
Телефон можно использовать не только как раздражитель, но и как помощник. Например, во время прогулок подключать приложение, которое поможет подсчитать количество шагов.
Но в целом нужно жить нормальной жизнью, не пугаться. Просто корректировать свои планы на предстоящий день или неделю исходя из прогнозов, подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что приход облака плазмы к орбите Земли в воскресенье, 23 марта, согласно расчетам, произошел примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов. Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМагнитные буриЗдоровьеГеннадий ОнищенкоСовет экспертаЗемляМнения
 
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