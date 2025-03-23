30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле
На Земле началась мощная магнитная буря - она продлится 30 часов
09:48 23.03.2025 (обновлено: 09:54 23.03.2025)
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Приход облака плазмы к орбите Земли, согласно расчетам, произошел примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов", – прогнозируют ученые
Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.
Уровень бурь на данный момент сильный – G3. Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%, сообщают ученые.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Ранее крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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