Рейтинг@Mail.ru
30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250323/30-chasaya-moschnaya-magnitnaya-burya-nachalis-na-zemle-1145157911.html
30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле
30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 23.03.2025
30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле
В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T09:48
2025-03-23T09:54
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
космос
земля
здоровье
метеозависимость
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.Уровень бурь на данный момент сильный – G3. Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%, сообщают ученые.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Ранее крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_09fd57891f1c64905685128c9b80dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, здоровье, метеозависимость, общество, новости
30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле

На Земле началась мощная магнитная буря - она продлится 30 часов

09:48 23.03.2025 (обновлено: 09:54 23.03.2025)
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"Приход облака плазмы к орбите Земли, согласно расчетам, произошел примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность связанных с этим геомагнитных возмущений составит более 30 часов", – прогнозируют ученые

Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.
Уровень бурь на данный момент сильный – G3. Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%, сообщают ученые.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Ранее крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Астероид может столкнуться с Землей
Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
 
Магнитные буриСолнцеВспышки на СолнцекосмосЗемляЗдоровьеМетеозависимостьОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
09:15Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
Лента новостейМолния