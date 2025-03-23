https://crimea.ria.ru/20250323/30-chasaya-moschnaya-magnitnaya-burya-nachalis-na-zemle-1145157911.html

30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле

30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 23.03.2025

30-часовая мощная магнитная буря началась на Земле

В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T09:48

2025-03-23T09:48

2025-03-23T09:54

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

здоровье

метеозависимость

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 23 марта, на Земле началась сильная магнитная буря. Такую информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Наиболее сильные магнитные бури ожидаются с 3 до 15 часов по Москве с максимумом примерно в 8 утра 24 марта.Уровень бурь на данный момент сильный – G3. Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%, сообщают ученые.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Ранее крымские ученые изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, здоровье, метеозависимость, общество, новости