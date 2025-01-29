https://crimea.ria.ru/20250129/tungusskoe-sobytie-mozhet-povtoritsya--k-zemle-letit-opasnyy-asteroid-1143764279.html

Астероид может столкнуться с Землей

Астероид может столкнуться с Землей - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Астероид может столкнуться с Землей

К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T11:49

2025-01-29T11:49

2025-01-29T13:33

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александр вольвач

кфу (крымский федеральный университет)

астрономия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института Крымского федерального университета Александр Вольвач.По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение."Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите", - говорит ученый.При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида "Апофис", который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцевК Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, астероид, космос, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет), астрономия