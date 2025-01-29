Астероид может столкнуться с Землей
Астероид может столкнуться с Землей в 2032 году – астрофизик
11:49 29.01.2025 (обновлено: 13:33 29.01.2025)
© Fotolia? 3000adАстероид над Землей
© Fotolia? 3000ad
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института Крымского федерального университета Александр Вольвач.
"Астероид 2024 YR4 открыт в декабре. Его диаметр – от 40 до 100 метров и эти размеры схожи с теми, которые вызвали тунгусское событие в 1908 году. То есть, если столкновение произойдет, оно вызовет локальные разрушения", - говорит Вольвач.
По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение.
"Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите", - говорит ученый.
При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.
"Мы научились уже. В том числе Крымская обсерватория изучила возможности посадки космических аппаратов на кометы, астероиды. Впрочем, он и сам еще может изменить свою орбиту. Хотя нельзя исключать, что в каком-то следующем месяце или следующем году не обнаружится еще какое-нибудь потенциально опасное тело. Космос живет, и все это говорит о необходимости вести постоянное патрулирование космической погоды", - заключил астрофизик.
Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида "Апофис", который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.
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