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Астероид может столкнуться с Землей - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Астероид может столкнуться с Землей
Астероид может столкнуться с Землей - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Астероид может столкнуться с Землей
К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T11:49
2025-01-29T13:33
эксклюзивы риа новости крым
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астероид
космос
александр вольвач
кфу (крымский федеральный университет)
астрономия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института Крымского федерального университета Александр Вольвач.По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение."Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите", - говорит ученый.При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида "Апофис", который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцевК Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность
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земля, астероид, космос, александр вольвач, кфу (крымский федеральный университет), астрономия
Астероид может столкнуться с Землей

Астероид может столкнуться с Землей в 2032 году – астрофизик

11:49 29.01.2025 (обновлено: 13:33 29.01.2025)
 
© Fotolia? 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia? 3000ad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института Крымского федерального университета Александр Вольвач.
"Астероид 2024 YR4 открыт в декабре. Его диаметр – от 40 до 100 метров и эти размеры схожи с теми, которые вызвали тунгусское событие в 1908 году. То есть, если столкновение произойдет, оно вызовет локальные разрушения", - говорит Вольвач.
По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение.
"Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите", - говорит ученый.
При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.

"Мы научились уже. В том числе Крымская обсерватория изучила возможности посадки космических аппаратов на кометы, астероиды. Впрочем, он и сам еще может изменить свою орбиту. Хотя нельзя исключать, что в каком-то следующем месяце или следующем году не обнаружится еще какое-нибудь потенциально опасное тело. Космос живет, и все это говорит о необходимости вести постоянное патрулирование космической погоды", - заключил астрофизик.

Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида "Апофис", который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗемляАстероидкосмосАлександр ВольвачКФУ (Крымский федеральный университет)Астрономия
 
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