https://crimea.ria.ru/20230214/10-let-chelyabinskomu-meteoritu-vospominaniya-ochevidtsev-1126967803.html

10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев

10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев - РИА Новости Крым, 14.02.2023

10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев

Метеорит, упавший в Челябинской области 10 лет назад, прославил город на весь мир. Уникальный случай, когда падение такого крупного космического тела не... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T19:37

2023-02-14T19:37

2023-02-14T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Дина Тальникова. Метеорит, упавший в Челябинской области 10 лет назад, прославил город на весь мир. Уникальный случай, когда падение такого крупного космического тела не принесло человеческих жертв, уже описан в книгах и даже снят в кино. Как в столице Южного Урала отмечают юбилейный год падения метеорита и чем людям запомнилось его падение – читайте в материале РИА Новости Крым.Вспышка и ударМорозное утро 15-го февраля 2013 года не предвещало никаких потрясений: челябинцы ехали на работу, кто-то еще собирался дома, кто-то спал. Но около половины десятого утра практически каждый бодрствующий горожанин увидел ослепляющую вспышку света. Затем раздался оглушительный грохот и звон посыпавшегося стекла от ударной волны.Люди на улице стали очевидцами пролетающего над городом метеорита. Выбежавшие из домов и офисов, они увидели яркую борозду в непривычно голубом в тот день для зимнего Челябинска небе. Космическое тело пронеслось над городом и упало в озеро рядом с городом Чебаркуль.Пока бежали, услышали грохот, от которого дрогнули стены и посыпались стекла. Уже на улице кучки людей удивленно рассматривали след от метеорита в небе."Наши конструкторы сразу уверенно сказали, что это не война и в небе пролетел не военный объект. Сразу же пропала мобильная связь. И ее не было до самого вечера. Нас распустили по домам, люди поехали проверять свои квартиры, забирать детей из садов и школ. На улицах, во дворах и подъездах было много битого стекла. Позже в новостях сказали, что над Челябинском пронесся метеорит. На самом деле, это известие было на грани фантастики, поверить в это было невозможно", - вспоминает Анна.Проблем с подтверждением визита "космического гостя" не было – полет метеорита был запечатлен на множестве видеорегистраторов и камер наблюдения.Сначала мужчина подумал, что это был падающий самолет."Я побежал на соседний этаж к коллегам. Пока бежал, произошел удар взрывной волны. Я почувствовал, как здание заходило ходуном, схватился за перила. Ничего серьезного не произошло, я добежал до кабинета и мы вместе с коллегой вышли на улицу. Дальше мы начали звонить семьям, но дозвониться не смогли, поэтому поехали по домам. Были в таком шоке, что даже не сделали ни одного фото", - вспоминает Николай.Прямое попаданиеЕще никогда метеориты не падали в такое густонаселенное место. Семь с лишним тысяч зданий в Челябинске частично лишились стекол. К счастью, обошлось без жертв, но множество людей получили мелкие повреждения. Основная, самая крупная часть метеорита упала в озеро Чебаркуль. Множество мелких фрагментов - над Челябинской областью. Поначалу метеорит называли "Чебаркульским", позже он получил от ученых официальное имя - "Метеорит Челябинск".Ученым для изучения достался фрагмент массой 654 килограмма, который подняли со дна озера Чебаркуль. По оценкам специалистов, на землю долетело всего 0,05% от изначальной массы космического тела. Размер челябинского астероида до падения составлял около 19,8 метра, а масса — по разным оценкам от 7 тысяч до 13 тысяч тонн. Если бы небесное тело не угодило прямиком в озеро, он бы нанес региону куда больший ущерб.Геохимический анализ показал, что упавший объект относится к одному из самых распространенных типов каменных метеоритов. Они отличаются присутствием в толще округлых зерен миллиметрового размера — хондр, которые состоят из частично оплавленного вещества.Это событие вдохновило ученого на создание книги о метеоритах (предыдущее издание по теме вышло в свет еще в 1958 году – ред.), для чего пришлось съездить в несколько исследовательских экспедиций в разные регионы России."Человечество, само того не замечая, стоит на пороге переосмысления метеоритного явления. До сих пор мы, геологи, называли их "камни без привязки". И сейчас, в последнее 10-летие, космические спутники, запущенные странами, достигают астероидов и берут с них образцы. То есть теперь это "метеориты с привязкой". Это само по себе переломный момент и в метеоритике и в знании вселенной. Между тем, приближение астероидов маленького размера мы так и не научились определять", - добавил Колесниченко.Звезда кино и интернетаМетеорит навел переполох не только в научном мире: видео, выложенное очевидцами на Youtube, только за первые 15 часов посмотрели более 7,7 млн раз. Всего же за три дня с момента падения метеорита пользователи выложили около 400 видео, которые были просмотрены более 100 миллионов раз.Кадры падения метеорита были использованы в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z" с Бредом Питом и "Грань будущего" с Томом Крузом.Фрагменты челябинского метеорита попали в руки не только к ученым, но и к простым обывателям. Мелкие обломки не всегда подтвержденной природы продавались на интернет-аукционах, иногда за космические суммы.Кусочками метеорита даже инкрустировали в золотые медали зимней Олимпиады в Сочи, но МОК запретил вручать спортсменам такие награды и медали оставили в качестве сувениров.Самый большой фрагмент общей массой 654 кг подняли со дна озера Чебаркуль и разместили в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала. На какое-то время метеорит стал точкой притяжения для большого количества людей. Поглядеть на диковинку приезжали и знаменитости: дрессировщик Эдгард Запашный, актер Микеле Плачидо, звезда индийского кинематографа Сингх Маних, бард Олег Митяев, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, фигуристка Ирина Слуцкая и другие.Юбилей паденияЮбилейный год падения метеорита на Южном Урале отметят множеством мероприятий. Так, в Историческом музее Челябинска пройдет экскурсия для детей, которые родились в день падения метеорита 15 февраля 2013 года. В музее также покажут "метеоритный" стендап – пользуясь случаем, организаторы приобщают детей к науке.18 февраля в Челябинске состоится "МетеоритФЕСТ". В программе запланировано 3D-mapping show, световой флешмоб, розыгрыш путешествий по Южному Уралу. Кроме того, к 10-летию челябинского метеорита сотрудники и студенты Южно-Уральского Государственного Университета сняли научно-познавательный фильм "Звездный камень".Премьера еще одного фильма - "Челябинский метеорит. Новая тайна" - состоится на одном из местных телеканалов. В анонсе ленты обещают рассказать миру новые факты о челябинском метеорите.Читайте также на РИА Новости Крым:Челябинский метеорит: что ученые узнали за год Эксперт: самый крупный фрагмент метеорита "Челябинск" весит 654 кгЧелябинский болид: ярче Солнца и с запахом серы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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