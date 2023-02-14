10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
10-летний юбилей челябинского метеорита: Южный Урал вспоминает как это было
© РИА Новости . Андрей Попов / Перейти в фотобанкМетеорит "Челябинск" в Краеведческом музее в Челябинске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Дина Тальникова. Метеорит, упавший в Челябинской области 10 лет назад, прославил город на весь мир. Уникальный случай, когда падение такого крупного космического тела не принесло человеческих жертв, уже описан в книгах и даже снят в кино. Как в столице Южного Урала отмечают юбилейный год падения метеорита и чем людям запомнилось его падение – читайте в материале РИА Новости Крым.
Вспышка и удар
Морозное утро 15-го февраля 2013 года не предвещало никаких потрясений: челябинцы ехали на работу, кто-то еще собирался дома, кто-то спал. Но около половины десятого утра практически каждый бодрствующий горожанин увидел ослепляющую вспышку света. Затем раздался оглушительный грохот и звон посыпавшегося стекла от ударной волны.
Люди на улице стали очевидцами пролетающего над городом метеорита. Выбежавшие из домов и офисов, они увидели яркую борозду в непривычно голубом в тот день для зимнего Челябинска небе. Космическое тело пронеслось над городом и упало в озеро рядом с городом Чебаркуль.
"Вспышка была такая яркая, что на мгновение всех ослепило. Я находилась на работе на заводе, немного опоздала и как раз переобулась в туфли. Мы еще пошутили, что технический директор балуется со светом. И тут увидели пробегающего по этажу самого этого технического директора, который прокричал: "Все на улицу!" Мы с коллегами похватали куртки, сумки и побежали вниз", - рассказывает одна из очевидцев уникального события Анна Тихонова.
Пока бежали, услышали грохот, от которого дрогнули стены и посыпались стекла. Уже на улице кучки людей удивленно рассматривали след от метеорита в небе.
"Наши конструкторы сразу уверенно сказали, что это не война и в небе пролетел не военный объект. Сразу же пропала мобильная связь. И ее не было до самого вечера. Нас распустили по домам, люди поехали проверять свои квартиры, забирать детей из садов и школ. На улицах, во дворах и подъездах было много битого стекла. Позже в новостях сказали, что над Челябинском пронесся метеорит. На самом деле, это известие было на грани фантастики, поверить в это было невозможно", - вспоминает Анна.
Проблем с подтверждением визита "космического гостя" не было – полет метеорита был запечатлен на множестве видеорегистраторов и камер наблюдения.
"Я был на работе, прихожу всегда рано, сидел что-то писал и вдруг увидел, что окно сквозь шторы осветилось ярким светом. Сначала я подумал, что это вспышка от автомобильных фар, вторая мысль была – что-то вспышка слишком яркая. Я отодвинул шторы и увидел, как по небу несется огненный шар, оставляя после себя белый свет. На моих глазах он разделился на две части, которые продолжили движение параллельно. Все это скрылось за соседним зданием, оставив в небе белую борозду", - рассказал РИА Новости Крым кандидат исторических наук, заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин.
Сначала мужчина подумал, что это был падающий самолет.
"Я побежал на соседний этаж к коллегам. Пока бежал, произошел удар взрывной волны. Я почувствовал, как здание заходило ходуном, схватился за перила. Ничего серьезного не произошло, я добежал до кабинета и мы вместе с коллегой вышли на улицу. Дальше мы начали звонить семьям, но дозвониться не смогли, поэтому поехали по домам. Были в таком шоке, что даже не сделали ни одного фото", - вспоминает Николай.
Прямое попадание
Еще никогда метеориты не падали в такое густонаселенное место. Семь с лишним тысяч зданий в Челябинске частично лишились стекол. К счастью, обошлось без жертв, но множество людей получили мелкие повреждения. Основная, самая крупная часть метеорита упала в озеро Чебаркуль. Множество мелких фрагментов - над Челябинской областью. Поначалу метеорит называли "Чебаркульским", позже он получил от ученых официальное имя - "Метеорит Челябинск".
Ученым для изучения достался фрагмент массой 654 килограмма, который подняли со дна озера Чебаркуль. По оценкам специалистов, на землю долетело всего 0,05% от изначальной массы космического тела. Размер челябинского астероида до падения составлял около 19,8 метра, а масса — по разным оценкам от 7 тысяч до 13 тысяч тонн.
Если бы небесное тело не угодило прямиком в озеро, он бы нанес региону куда больший ущерб.
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМакет-реконструкция места падения метеорита на озере Чебаркуль в Уральском геологическом музее
Макет-реконструкция места падения метеорита на озере Чебаркуль в Уральском геологическом музее
Геохимический анализ показал, что упавший объект относится к одному из самых распространенных типов каменных метеоритов. Они отличаются присутствием в толще округлых зерен миллиметрового размера — хондр, которые состоят из частично оплавленного вещества.
"Мы стали свидетелями удивительного, редкого явления. Мы претерпели одну из великих космических катастроф. Многие страны собирают коллекции метеоритов, челябинский был собран из осколков на 99%, потому что искали его очень досконально. Таким образом удалось подсчитать количество выпавшего вещества – 2 тонны", - рассказал РИА Новости Крым географ, минералог, автор книги "Метеориты России" Сергей Колесниченко.
Это событие вдохновило ученого на создание книги о метеоритах (предыдущее издание по теме вышло в свет еще в 1958 году – ред.), для чего пришлось съездить в несколько исследовательских экспедиций в разные регионы России.
"Человечество, само того не замечая, стоит на пороге переосмысления метеоритного явления. До сих пор мы, геологи, называли их "камни без привязки". И сейчас, в последнее 10-летие, космические спутники, запущенные странами, достигают астероидов и берут с них образцы. То есть теперь это "метеориты с привязкой". Это само по себе переломный момент и в метеоритике и в знании вселенной. Между тем, приближение астероидов маленького размера мы так и не научились определять", - добавил Колесниченко.
Подъем метеорита из озера Чебаркуль
Звезда кино и интернета
Метеорит навел переполох не только в научном мире: видео, выложенное очевидцами на Youtube, только за первые 15 часов посмотрели более 7,7 млн раз. Всего же за три дня с момента падения метеорита пользователи выложили около 400 видео, которые были просмотрены более 100 миллионов раз.
Кадры падения метеорита были использованы в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z" с Бредом Питом и "Грань будущего" с Томом Крузом.
Фрагменты челябинского метеорита попали в руки не только к ученым, но и к простым обывателям. Мелкие обломки не всегда подтвержденной природы продавались на интернет-аукционах, иногда за космические суммы.
Момент падения метеорита Челябинск
Кусочками метеорита даже инкрустировали в золотые медали зимней Олимпиады в Сочи, но МОК запретил вручать спортсменам такие награды и медали оставили в качестве сувениров.
Самый большой фрагмент общей массой 654 кг подняли со дна озера Чебаркуль и разместили в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала. На какое-то время метеорит стал точкой притяжения для большого количества людей.
Поглядеть на диковинку приезжали и знаменитости: дрессировщик Эдгард Запашный, актер Микеле Плачидо, звезда индийского кинематографа Сингх Маних, бард Олег Митяев, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, фигуристка Ирина Слуцкая и другие.
Последствия падения метеорита на Урале
Юбилей падения
Юбилейный год падения метеорита на Южном Урале отметят множеством мероприятий. Так, в Историческом музее Челябинска пройдет экскурсия для детей, которые родились в день падения метеорита 15 февраля 2013 года. В музее также покажут "метеоритный" стендап – пользуясь случаем, организаторы приобщают детей к науке.
18 февраля в Челябинске состоится "МетеоритФЕСТ". В программе запланировано 3D-mapping show, световой флешмоб, розыгрыш путешествий по Южному Уралу. Кроме того, к 10-летию челябинского метеорита сотрудники и студенты Южно-Уральского Государственного Университета сняли научно-познавательный фильм "Звездный камень".
Премьера еще одного фильма - "Челябинский метеорит. Новая тайна" - состоится на одном из местных телеканалов. В анонсе ленты обещают рассказать миру новые факты о челябинском метеорите.
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