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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Рейд в Севастополе открыли

Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T22:15

2025-04-28T22:15

2025-04-28T22:15

севастополь

паромы и катера в севастополе

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департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в 21.20, при этом причина не указывалась. Ограничение действовало больше 40 минутРабота морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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