Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250428/reyd-v-sevastopole-otkryli-1146053682.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T22:15
2025-04-28T22:15
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
общество
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_0:145:2500:1551_1920x0_80_0_0_eb95be03fa64ac6eeade884081870af4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в 21.20, при этом причина не указывалась. Ограничение действовало больше 40 минутРабота морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_121:0:2380:1694_1920x0_80_0_0_ab56d49a3cadd4b78af249e6b859500d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости севастополя, общество, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

22:15 28.04.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд был закрыт в 21.20, при этом причина не указывалась. Ограничение действовало больше 40 минут
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортНовости СевастополяОбществоДепартамент транспорта Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Перемирие в честь Дня Победы и новый нацпроект – главное за день
22:36Блэкаут в Испании – в стране объявили чрезвычайное положение
22:15Рейд в Севастополе открыли
21:53Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
21:43Аферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
21:22Рейд в Севастополе закрыли
21:03Жители Крыма досрочно получат детские пособия
20:46В Крыму и Севастополе половина заболевших ОРВИ – дети
20:22Украинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
20:01В Крыму следователи помогли работникам добиться выплаты долгов
19:47В МИД ответили на признание Киева в убийстве генерала Москалика
19:27Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России
19:14В Крыму работодателям возместили больше 73 млн рублей на охрану труда
18:52В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
18:36В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы
18:21В Ялте обрушилась подпорная стена в парке
18:02В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
17:43В Крыму дали совет Трампу
17:25Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
17:09В Евпатории покажут военные фильмы
Лента новостейМолния