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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T22:15
2025-04-28T22:15
2025-04-28T22:15
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паромы и катера в севастополе
транспорт
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департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в 21.20, при этом причина не указывалась. Ограничение действовало больше 40 минутРабота морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт Севастополя возобновил работу