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Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России
Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России
Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране. Соответствующий документ опубликован РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T19:27
2025-04-28T19:27
владимир путин (политик)
россия
право собственности
миграционная политика
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.Новый указ вносит изменение в закон "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки".Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь данные о них будут вносить в специальных реестр контролируемых лиц, сообщал ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧРоссия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 годуСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
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владимир путин (политик), россия, право собственности, миграционная политика, мигранты, новости, общество
Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев в России

Путин продлил срок урегулирования статуса иностранцев до 10 сентября - указ

19:27 28.04.2025
 
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Денис Гришкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.
Новый указ вносит изменение в закон "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки".
"Слова "по 30 апреля 2025 года" заменить словами "по 10 сентября", - сказано в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь данные о них будут вносить в специальных реестр контролируемых лиц, сообщал ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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Владимир Путин (политик)РоссияПраво собственностиМиграционная политикаМигрантыНовостиОбщество
 
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