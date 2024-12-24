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Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году
Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году
Около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы, примет Госдума Российской Федерации в течение следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции РИА... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T22:30
2024-12-24T22:30
новости
константин бахарев
мнения
россия
государственная дума рф
миграционная политика
трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы, примет Госдума Российской Федерации в течение следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев, отметив, что Россия открытая страна, которая не может совсем закрыться от трудовых мигрантов.Главная цель большой законопроектной работы заключатся в том, чтобы усилить государственный контроль, а не закрыться от остального мира. Мигрантов надо стимулировать к тому, чтобы они уважали российские законы, ценности и традиции, подчеркнул депутат."Тема незаконной миграции актуальна для всей страны. В этом году мы приняли полтора десятка законов, которые касаются миграционной сферы. И для активизации этой работы, к сожалению, был печальный повод – теракт в "Крокус сити холле", – напомнил парламентарий.По словам Бахарева, в законах, которые были приняты в течение текущего года, депутаты реализовали те меры, которые давно уже назрели."Мы сократили период нахождения мигрантов на территории нашей страны без выезда со 180 до 90 дней в течение календарного года, ввели новый правовой режим высылки для тех мигрантов-нелегалов, которые совершают здесь правонарушения, а также впервые разрешили регионам устанавливать ограничения на работу мигрантов в целом ряде сфер", – перечислил депутат.При этом ряд субъектов Российской Федерации и Крым, в том числе, уже ввели ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, при этом каждый регион самостоятельно определяет сферы, где мигранты нужны или не нужны. Так, Крым установил ограничения на работу мигрантов в сфере такси и в сфере общественного питания. Какие-то регионы выбрали для себя другие сферы, отметил депутат ГД.Также теперь выдавать соответствующие сертификаты будут только государственные учреждения. Кроме того, усилена ответственность за незаконную миграцию, за подделку миграционных документов, установлены отягчающие обстоятельства для незаконных мигрантов, которые совершают преступления на территории РФ, перечислил Бахарев.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русскогоПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
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РИА Новости Крым
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новости, константин бахарев, мнения, россия, государственная дума рф, миграционная политика, трудовые мигранты
Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году

Около 20 законопроектов по мигрантам примут депутаты Госдумы в 2025 году – депутат

22:30 24.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача патентов в Едином миграционном центре Московской области
Выдача патентов в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы, примет Госдума Российской Федерации в течение следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев, отметив, что Россия открытая страна, которая не может совсем закрыться от трудовых мигрантов.

"У нас в работе еще около 20 законопроектов по миграционной сфере. Будем в следующем году их принимать. Главная задача, которую мы сейчас решаем: Россия – открытая страна, мы не можем совершенно закрыться от мигрантов, особенно от трудовых. Но при этом Россия – это не проходной двор. Мы должны четко понимать, кто и зачем к нам едет", – сказал Бахарев.

Главная цель большой законопроектной работы заключатся в том, чтобы усилить государственный контроль, а не закрыться от остального мира. Мигрантов надо стимулировать к тому, чтобы они уважали российские законы, ценности и традиции, подчеркнул депутат.
"Тема незаконной миграции актуальна для всей страны. В этом году мы приняли полтора десятка законов, которые касаются миграционной сферы. И для активизации этой работы, к сожалению, был печальный повод – теракт в "Крокус сити холле", – напомнил парламентарий.
По словам Бахарева, в законах, которые были приняты в течение текущего года, депутаты реализовали те меры, которые давно уже назрели.
"Мы сократили период нахождения мигрантов на территории нашей страны без выезда со 180 до 90 дней в течение календарного года, ввели новый правовой режим высылки для тех мигрантов-нелегалов, которые совершают здесь правонарушения, а также впервые разрешили регионам устанавливать ограничения на работу мигрантов в целом ряде сфер", – перечислил депутат.
При этом ряд субъектов Российской Федерации и Крым, в том числе, уже ввели ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, при этом каждый регион самостоятельно определяет сферы, где мигранты нужны или не нужны. Так, Крым установил ограничения на работу мигрантов в сфере такси и в сфере общественного питания. Какие-то регионы выбрали для себя другие сферы, отметил депутат ГД.

"Буквально недавно, в декабре, мы приняли очень важный закон о том, чтобы зачислять детей мигрантов в школы только после установления факта законности их нахождения на территории Российской Федерации, и после прохождения тестов на владение русским языком", – напомнил политик.

Также теперь выдавать соответствующие сертификаты будут только государственные учреждения. Кроме того, усилена ответственность за незаконную миграцию, за подделку миграционных документов, установлены отягчающие обстоятельства для незаконных мигрантов, которые совершают преступления на территории РФ, перечислил Бахарев.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года.
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