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Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году

Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году

Около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы, примет Госдума Российской Федерации в течение следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции РИА... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T22:30

2024-12-24T22:30

2024-12-24T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы, примет Госдума Российской Федерации в течение следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев, отметив, что Россия открытая страна, которая не может совсем закрыться от трудовых мигрантов.Главная цель большой законопроектной работы заключатся в том, чтобы усилить государственный контроль, а не закрыться от остального мира. Мигрантов надо стимулировать к тому, чтобы они уважали российские законы, ценности и традиции, подчеркнул депутат."Тема незаконной миграции актуальна для всей страны. В этом году мы приняли полтора десятка законов, которые касаются миграционной сферы. И для активизации этой работы, к сожалению, был печальный повод – теракт в "Крокус сити холле", – напомнил парламентарий.По словам Бахарева, в законах, которые были приняты в течение текущего года, депутаты реализовали те меры, которые давно уже назрели."Мы сократили период нахождения мигрантов на территории нашей страны без выезда со 180 до 90 дней в течение календарного года, ввели новый правовой режим высылки для тех мигрантов-нелегалов, которые совершают здесь правонарушения, а также впервые разрешили регионам устанавливать ограничения на работу мигрантов в целом ряде сфер", – перечислил депутат.При этом ряд субъектов Российской Федерации и Крым, в том числе, уже ввели ограничения на работу мигрантов в ряде сфер, при этом каждый регион самостоятельно определяет сферы, где мигранты нужны или не нужны. Так, Крым установил ограничения на работу мигрантов в сфере такси и в сфере общественного питания. Какие-то регионы выбрали для себя другие сферы, отметил депутат ГД.Также теперь выдавать соответствующие сертификаты будут только государственные учреждения. Кроме того, усилена ответственность за незаконную миграцию, за подделку миграционных документов, установлены отягчающие обстоятельства для незаконных мигрантов, которые совершают преступления на территории РФ, перечислил Бахарев.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русскогоПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, константин бахарев, мнения, россия, государственная дума рф, миграционная политика, трудовые мигранты