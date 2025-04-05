https://crimea.ria.ru/20250405/pozhary-i-uragan-v-krasnoyarskom-krae-60-tysyach-chelovek-sidyat-bez-sveta-1145459199.html

Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света

Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света

Отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тыс человек в Красноярском крае. Об этом сообщают в Министерстве топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T15:07

2025-04-05T15:07

2025-04-05T15:10

новости

красноярский край

пожар

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

республика хакасия

республика алтай

сибирь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145457746_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_65c67932a3c06b9e192d1d3dda6c6d57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тыс человек в Красноярском крае. Об этом сообщают в Министерстве топлива и энергетики России.Кроме того, минтопэнерго фиксирует массовые отключения в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области."К аварийно-восстановительным работам в Красноярском крае привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники", – называют цифры в министерстве.В остальных трех пострадавших регионах в общей сложности работают 155 бригад, оперативно восстанавливающих электроснабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в СибириМужчина оказался под завалом после обрушения павильона в КрасноярскеГорят села: сильные пожары и ураганный ветер бушуют в Красноярском крае

красноярский край

республика хакасия

республика алтай

сибирь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, красноярский край, пожар, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), республика хакасия, республика алтай, сибирь