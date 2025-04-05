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Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света
Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света
Отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тыс человек в Красноярском крае. Об этом сообщают в Министерстве топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T15:07
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новости
красноярский край
пожар
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
республика хакасия
республика алтай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тыс человек в Красноярском крае. Об этом сообщают в Министерстве топлива и энергетики России.Кроме того, минтопэнерго фиксирует массовые отключения в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области."К аварийно-восстановительным работам в Красноярском крае привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники", – называют цифры в министерстве.В остальных трех пострадавших регионах в общей сложности работают 155 бригад, оперативно восстанавливающих электроснабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в СибириМужчина оказался под завалом после обрушения павильона в КрасноярскеГорят села: сильные пожары и ураганный ветер бушуют в Красноярском крае
красноярский край
республика хакасия
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РИА Новости Крым
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новости, красноярский край, пожар, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), республика хакасия, республика алтай, сибирь
Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света

На восстановлении электроснабжения в Красноярском крае работают 192 бригады

15:07 05.04.2025 (обновлено: 15:10 05.04.2025)
 
© ТГ-канал "Метеодневник"Последствия ураганного ветра в Сибири
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отключение электроснабжения из-за сильного ветра обесточило почти 60 тыс человек в Красноярском крае. Об этом сообщают в Министерстве топлива и энергетики России.
"В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным отключение электроснабжения затронуло более 59895 человек", - говорится в приведенной информации.
Кроме того, минтопэнерго фиксирует массовые отключения в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области.
"К аварийно-восстановительным работам в Красноярском крае привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники", – называют цифры в министерстве.
В остальных трех пострадавших регионах в общей сложности работают 155 бригад, оперативно восстанавливающих электроснабжение.
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НовостиКрасноярский крайПожарПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Республика ХакасияРеспублика АлтайСибирь
 
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