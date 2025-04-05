https://crimea.ria.ru/20250405/sgorevshie-doma-i-sorvannye-kryshi-chto-proiskhodit-v-sibiri-1145457529.html

Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири

Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T14:02

2025-04-05T14:02

2025-04-05T14:02

пожар

погода

сибирь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).Коновалов добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домостроений и социальных объектов, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения автомобилей.Кроме того, из-за порывов ветра на территории многих муниципалитетов Хакасии обострились пожары: зафиксировано 43 возгораний. В некоторых муниципалитетах также наблюдается нарушение электроснабжения.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о введении режима повышенной готовности на всей территории Кузбасса для устранения последствий порывов ураганного ветра. Глава Кемеровской области также поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель.Также поступило сообщение, что шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации.Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, из-за ветра упавшими деревьями повреждено 16 автомобилей, труба котельной, светофоры, остановочные павильоны, сорваны крыши.В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м и в деревне Капырево на 1,5 тыс. кв. м, о возгорании на окраине Минусинска сообщала администрация города. В администрации Минусинска предупредили граждан микрорайонов, примыкающих к горящим лесам, быть готовыми к эвакуации.В МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.Ранее в МЧС Красноярского края сообщили, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250405/goryat-sela-landshaftnye-pozhary-i-uragannyy-veter-v-krasnoyarskiy-kray-1145454849.html

сибирь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, погода, сибирь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия