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Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири
Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири
В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T14:02
2025-04-05T14:02
пожар
погода
сибирь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).Коновалов добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домостроений и социальных объектов, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения автомобилей.Кроме того, из-за порывов ветра на территории многих муниципалитетов Хакасии обострились пожары: зафиксировано 43 возгораний. В некоторых муниципалитетах также наблюдается нарушение электроснабжения.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о введении режима повышенной готовности на всей территории Кузбасса для устранения последствий порывов ураганного ветра. Глава Кемеровской области также поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель.Также поступило сообщение, что шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации.Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, из-за ветра упавшими деревьями повреждено 16 автомобилей, труба котельной, светофоры, остановочные павильоны, сорваны крыши.В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м и в деревне Капырево на 1,5 тыс. кв. м, о возгорании на окраине Минусинска сообщала администрация города. В администрации Минусинска предупредили граждан микрорайонов, примыкающих к горящим лесам, быть готовыми к эвакуации.В МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.Ранее в МЧС Красноярского края сообщили, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250405/goryat-sela-landshaftnye-pozhary-i-uragannyy-veter-v-krasnoyarskiy-kray-1145454849.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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пожар, погода, сибирь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири

Ураган и пожары на Кузбассе и в Хакасии - что известно к этому часу

14:02 05.04.2025
 
© ТГ-канал "Метеодневник"Последствия ураганного ветра в Сибири
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека, сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).
"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", — написал он в своем Telegram-канале.
Коновалов добавил, что в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домостроений и социальных объектов, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения автомобилей.
Кроме того, из-за порывов ветра на территории многих муниципалитетов Хакасии обострились пожары: зафиксировано 43 возгораний. В некоторых муниципалитетах также наблюдается нарушение электроснабжения.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о введении режима повышенной готовности на всей территории Кузбасса для устранения последствий порывов ураганного ветра. Глава Кемеровской области также поставил задачу восстановить подачу электроэнергии до конца суток, вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель.
© ТГ-канал "Метеодневник"Последствия ураганного ветра в Сибири
Последствия ураганного ветра в Сибири
1 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
© ТГ-канал "Метеодневник"Последствия ураганного ветра в Сибири
Последствия ураганного ветра в Сибири
2 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
© ТГ-канал "Метеодневник"Последствия ураганного ветра в Сибири
Последствия ураганного ветра в Сибири
3 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары
В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары
4 из 5
В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары
© Скриншот с видео очевидцаШтормовой ветер сорвал крышу здания
Штормовой ветер сорвал крышу здания
5 из 5
Штормовой ветер сорвал крышу здания
© Скриншот с видео очевидца
1 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
2 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
3 из 5
Последствия ураганного ветра в Сибири
© ТГ-канал "Метеодневник"
4 из 5
В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары
5 из 5
Штормовой ветер сорвал крышу здания
© Скриншот с видео очевидца
Также поступило сообщение, что шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации.
Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, из-за ветра упавшими деревьями повреждено 16 автомобилей, труба котельной, светофоры, остановочные павильоны, сорваны крыши.
В Красноярском Крае, как и в Хакасии, помимо сильных ветров, наблюдаются ландшафтные пожары: жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м и в деревне Капырево на 1,5 тыс. кв. м, о возгорании на окраине Минусинска сообщала администрация города. В администрации Минусинска предупредили граждан микрорайонов, примыкающих к горящим лесам, быть готовыми к эвакуации.
В МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.
Ранее в МЧС Красноярского края сообщили, что в регионе бушует ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.
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В Хакасии и Красноярском крае ураган раздул степные пожары
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