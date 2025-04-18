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Новости СВО: Украина потеряла больше 10 тысяч боевиков за неделю

Новости СВО: Украина потеряла больше 10 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Новости СВО: Украина потеряла больше 10 тысяч боевиков за неделю

За неделю боев Киев потерял больше 10 тысяч военнослужащих и около 450 единиц различной боевой техники в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T14:47

2025-04-18T14:47

2025-04-18T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. За неделю боев Киев потерял больше 10 тысяч военнослужащих и около 450 единиц различной боевой техники в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Авиацией, БПЛА и артиллерией поражены силы и техника нескольких танковых, механизированных, десантно-штурмовых, штурмовых бригад, морская пехота и тероборона ВСУ. На Белгородском и Харьковском направлениях также нанесены удары по подразделениям механизированных, мотопехотных, десантных и береговых войск.За неделю ВСУ потеряли свыше 1900 боевиков, сдались в плен 64 военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили более 1730 украинских солдат, 2 танка, 13 бронемашин, 45 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, 12 РЭБ-станций и 21 склад боеприпасов.Благодаря активным действиям "Южной" группировки удалось освободить Калиново и Валентиновку в Донецкой Народной Республике. Уничтожены больше 2170 бойцов, 2 танка, 27 бронемашин, 35 артсистем, 6 РЭБ-станций и 27 складов с боеприпасами, топливом и снаряжением.Усилиями группировки войск "Центр" под российский контроль перешли Елизаветовка и Преображенка в ДНР. Потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы уничтожили больше 1200 боевиков, танк, 8 бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии и четырех станций РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено более 540 военнослужащих, 4 бронемашины, установка РСЗО HIMARS, 12 артсистем, 9 РЭБ-станций и 16 складов боеприпасов.С 12 по 18 апреля ВС РФ также нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военно-промышленному комплексу Украины, военным аэродромам, складам, центрам подготовки операторов дронов и местам размещения ВСУ и наёмников.Сегодня утром нанесен удар по объектам производства БПЛА и инфраструктуре аэродромов. Все цели поражены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемникиАрмия России освободили Валентиновку в ДНРГрупповой удар по Украине: уничтожены военные аэродромы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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