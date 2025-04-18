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В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура
В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура
Начальник Госжилнадзора Илья Полтавский уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T19:58
2025-04-18T19:58
михаил развожаев
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Начальник Госжилнадзора Илья Полтавский уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Севастополя."Установлено, что начальником Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя допущены факты конфликта интересов. Они выразились в осуществлении им функций государственного управления в отношении ООО "Управляющая компания Балаклавского района", где в должности помощника руководителя работает его супруга, а также в отношении ООО "Управляющая компания", руководителем которого ранее являлся он сам", – сообщили в прокуратуре.Работа руководителя Госжилнадзора в последнее время не выдерживала никакой критики, пояснил губернатор. В прокуратуре Севастополя в отношении Полтавского провели проверку. Чиновник не соблюдал установленные законом антикоррупционные требования, добавили в ведомстве."Новому руководителю Госжилнадзора будет поставлена задача оперативно навести порядок в зоне своей ответственности и в первую очередь – усилить эффективность работы с точки зрения контроля за работой управляющих компаний", – дополнил сообщение Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, новости крыма
В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура

Прокуратура: в Севастополе уволили начальника Госжилнадзора Илью Полтавского

19:58 18.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Начальник Госжилнадзора Илья Полтавский уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
"Установлено, что начальником Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя допущены факты конфликта интересов. Они выразились в осуществлении им функций государственного управления в отношении ООО "Управляющая компания Балаклавского района", где в должности помощника руководителя работает его супруга, а также в отношении ООО "Управляющая компания", руководителем которого ранее являлся он сам", – сообщили в прокуратуре.

"Подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении начальника Главного управления государственного жилнадзора Севастополя – главного государственного жилищного инспектора города Ильи Александровича Полтавского в связи с утратой доверия", – сообщил Развожаев в своем ТГ-канале.

Работа руководителя Госжилнадзора в последнее время не выдерживала никакой критики, пояснил губернатор. В прокуратуре Севастополя в отношении Полтавского провели проверку. Чиновник не соблюдал установленные законом антикоррупционные требования, добавили в ведомстве.
"Новому руководителю Госжилнадзора будет поставлена задача оперативно навести порядок в зоне своей ответственности и в первую очередь – усилить эффективность работы с точки зрения контроля за работой управляющих компаний", – дополнил сообщение Развожаев.
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Михаил РазвожаевКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяНовости Крыма
 
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