https://crimea.ria.ru/20250418/v-sevastopole-uvolili-nachalnika-goszhilnadzora--prokuratura-1145808136.html

В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура

В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура

Начальник Госжилнадзора Илья Полтавский уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T19:58

2025-04-18T19:58

2025-04-18T19:58

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Начальник Госжилнадзора Илья Полтавский уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Севастополя."Установлено, что начальником Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя допущены факты конфликта интересов. Они выразились в осуществлении им функций государственного управления в отношении ООО "Управляющая компания Балаклавского района", где в должности помощника руководителя работает его супруга, а также в отношении ООО "Управляющая компания", руководителем которого ранее являлся он сам", – сообщили в прокуратуре.Работа руководителя Госжилнадзора в последнее время не выдерживала никакой критики, пояснил губернатор. В прокуратуре Севастополя в отношении Полтавского провели проверку. Чиновник не соблюдал установленные законом антикоррупционные требования, добавили в ведомстве."Новому руководителю Госжилнадзора будет поставлена задача оперативно навести порядок в зоне своей ответственности и в первую очередь – усилить эффективность работы с точки зрения контроля за работой управляющих компаний", – дополнил сообщение Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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