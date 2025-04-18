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Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма
Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T15:17
2025-04-18T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По мнению главы республики, меры поддержки должны быть направлены на сферы, в которых ситуация в Крыму сложнее, чем в других регионах. "Это касается вопросов продовольственной безопасности вообще, минимизации ущерба от неблагоприятных погодных условий. Призываю сельскохозяйственные предприятия республики активнее участвовать во всех программах, предлагаемых федеральным центром", - написал Сергей Аксенов. Также он поручил министерству образования РК найти оптимальный механизм для трудоустройства студентов профильных специальностей на работу в сельхозпредприятия Крыма. "Еще одна важная задача – в Крыму необходимо закрыть ситуацию с дефицитом посевного материала для овощеводства. Нужно четко понимать, какие конкретные шаги для этого должны быть предприняты", - заключил глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму возобновление зерновой сделкиКаким будет урожай зерновых в КрымуВ Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
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сергей аксенов, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, сельское хозяйство
Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

Сергей Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

15:17 18.04.2025 (обновлено: 15:27 18.04.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

"Обсудили проблемные вопросы координации с минсельхозом РК, развитие отрасли в целом и отдельных ее направлений. Мы должны не накапливать темы для обсуждения, а решать проблемы по мере поступления, в рабочем порядке. Итогом каждой такой встречи должен быть конкретный план действий", - говорится в сообщении.

По мнению главы республики, меры поддержки должны быть направлены на сферы, в которых ситуация в Крыму сложнее, чем в других регионах.
"Это касается вопросов продовольственной безопасности вообще, минимизации ущерба от неблагоприятных погодных условий. Призываю сельскохозяйственные предприятия республики активнее участвовать во всех программах, предлагаемых федеральным центром", - написал Сергей Аксенов.
Также он поручил министерству образования РК найти оптимальный механизм для трудоустройства студентов профильных специальностей на работу в сельхозпредприятия Крыма.
"Еще одна важная задача – в Крыму необходимо закрыть ситуацию с дефицитом посевного материала для овощеводства. Нужно четко понимать, какие конкретные шаги для этого должны быть предприняты", - заключил глава республики.
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