https://crimea.ria.ru/20250418/aksenov-vstretilsya-s-rukovoditelyami-selkhozpredpriyatiy-kryma-1145796110.html

Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T15:17

2025-04-18T15:17

2025-04-18T15:27

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики. Об этом он написал в своем ТГ-канале.По мнению главы республики, меры поддержки должны быть направлены на сферы, в которых ситуация в Крыму сложнее, чем в других регионах. "Это касается вопросов продовольственной безопасности вообще, минимизации ущерба от неблагоприятных погодных условий. Призываю сельскохозяйственные предприятия республики активнее участвовать во всех программах, предлагаемых федеральным центром", - написал Сергей Аксенов. Также он поручил министерству образования РК найти оптимальный механизм для трудоустройства студентов профильных специальностей на работу в сельхозпредприятия Крыма. "Еще одна важная задача – в Крыму необходимо закрыть ситуацию с дефицитом посевного материала для овощеводства. Нужно четко понимать, какие конкретные шаги для этого должны быть предприняты", - заключил глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму возобновление зерновой сделкиКаким будет урожай зерновых в КрымуВ Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, сельское хозяйство