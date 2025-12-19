Рейтинг@Mail.ru
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/kinzhaly-nakryli-massirovannymi-udarami-predpriyatiya-vpk-ukrainy-1151810260.html
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T11:49
2025-12-19T11:57
новости сво
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
министерство обороны рф
украина
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины,️ объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ,️ центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", министерство обороны рф, украина, удары по украине
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины

Ударами "Кинжалов" поражены предприятия ВПК Украины

11:49 19.12.2025 (обновлено: 11:57 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
В результате поражены предприятия военной промышленности Украины,️ объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ,️ центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском оборонном ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Министерство обороны РФУкраинаУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния