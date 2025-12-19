https://crimea.ria.ru/20251219/kinzhaly-nakryli-massirovannymi-udarami-predpriyatiya-vpk-ukrainy-1151810260.html

"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины

Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины,️ объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ,️ центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

