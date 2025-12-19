https://crimea.ria.ru/20251219/kinzhaly-nakryli-massirovannymi-udarami-predpriyatiya-vpk-ukrainy-1151810260.html
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T11:49
2025-12-19T11:49
2025-12-19T11:57
новости сво
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
министерство обороны рф
украина
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины,️ объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ,️ центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", министерство обороны рф, украина, удары по украине
"Кинжалы" накрыли массированными ударами предприятия ВПК Украины
Ударами "Кинжалов" поражены предприятия ВПК Украины
11:49 19.12.2025 (обновлено: 11:57 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения и испытаний беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
В результате поражены предприятия военной промышленности Украины,️ объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ,️ центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском оборонном ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.