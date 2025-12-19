https://crimea.ria.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym----pryamaya-translyatsiya-1151808883.html

"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция

"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.12.2025

"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире... РИА Новости Крым, 19.12.2025

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с ПутинымКоктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережнойИнвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясок

