"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире... РИА Новости Крым, 19.12.2025
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция

11:57 19.12.2025
 
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.
Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир Путин (политик)Прямая трансляцияРоссия
 
Лента новостейМолния