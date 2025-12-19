https://crimea.ria.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym----pryamaya-translyatsiya-1151808883.html
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T11:57
2025-12-19T11:57
2025-12-19T11:57
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин (политик)
прямая трансляция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151808970_0:10:3191:1805_1920x0_80_0_0_cc2b93e0423bdc9f4e487f027bb8f06f.jpg
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с ПутинымКоктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережнойИнвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясок
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151808970_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_3e9372ddfc7e9e71e4d4d36b9f180d3d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным, владимир путин (политик), прямая трансляция, россия
"Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - прямая трансляция
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в этом году объединяет в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России.
Каждый желающий может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: