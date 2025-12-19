Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин

https://crimea.ria.ru/20251219/uscherb-rossiyan-ot-deystviy-moshennikov-sokratilsya-na-tret--putin-1151822915.html
2025-12-19T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали, но еще многое в этом направлении предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".В то же время, как отметил президент, мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.
