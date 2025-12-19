Рейтинг@Mail.ru
Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали, но еще многое в этом направлении предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали, но еще многое в этом направлении предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".В то же время, как отметил президент, мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.
Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин

Ущерб россиян от действий дистанционных мошенников сократился на 33% – Путин

13:33 19.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали, но еще многое в этом направлении предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Меры сработали. Наверное, еще многое можно и нужно сделать по этому направлению. Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб – на 33%. То есть в целом результат положительный", – сказал глава государства.
В то же время, как отметил президент, мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.
"Как только с вами кто бы то ни было, и каким бы голосом человек ни говорил, – а учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, – как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе – сразу же кладите трубку. Сразу же. Ни одного слова не нужно по этому поводу говорить", – посоветовал Путин гражданам страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
