Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Государственные меры по борьбе с дистанционными мошенниками сработали, но еще многое в этом направлении предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".В то же время, как отметил президент, мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

