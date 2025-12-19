https://crimea.ria.ru/20251219/nyneshnikh-mer-podderzhki-semey-s-detmi-v-rf-nedostatochno--putin-1151824429.html

Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Он напомнил, что с 1 января 2026 года начнут действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми.Кроме того, власти будут стремиться к повышению уровня заработной платы россиян, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, заверил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

