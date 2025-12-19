Рейтинг@Mail.ru
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/nyneshnikh-mer-podderzhki-semey-s-detmi-v-rf-nedostatochno--putin-1151824429.html
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:07
2025-12-19T14:07
владимир путин (политик)
россия
семья
общество
прямая линия с президентом
прямая линия с владимиром путиным
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817817_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_92511c710fd5124185a4c1b32452d65c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".Он напомнил, что с 1 января 2026 года начнут действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми.Кроме того, власти будут стремиться к повышению уровня заработной платы россиян, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, заверил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817817_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fe840ef4c99c611452e6367252a013d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, семья, общество, прямая линия с президентом, прямая линия с владимиром путиным, новости
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин

В России вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми с 2026 года – Путин

14:07 19.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года".
"Конечно, мы все понимаем, что этого (нынешних мер поддержки семей с детьми – ред.) недостаточно. Но что делать? Мы будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться", – сказал глава государства.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года начнут действовать дополнительные меры поддержки семей с детьми.
"Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", – уточнил Путин.
Кроме того, власти будут стремиться к повышению уровня заработной платы россиян, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, заверил президент.
"Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", – добавил российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссиясемьяОбществоПрямая линия с президентомПрямая линия с Владимиром ПутинымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
13:25Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
13:06Путин рассказал об экономической ситуации в России
12:57"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в Купянске
12:55Это грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы
12:52Крымчанин дал взятку правоохранителю: приговор суда – 7 лет колонии
12:48У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин
12:44Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ
12:34Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами – Путин
12:27Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут
12:25Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
12:18В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
12:17В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
12:16Новости СВО: страшные людские потери несет киевский режим
Лента новостейМолния