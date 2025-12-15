https://crimea.ria.ru/20251215/koktebeltsy-obratilis-k-putinu-iz-za-remonta-naberezhnoy-1151687527.html

Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.В ОНФ отмечают, что завершение реконструкции столь важного объекта для поселка – приоритет тех, кто живет здесь."Для Коктебеля и для самих коктебельцев набережная очень важна, потому что большинство населения живет за счет приезжающих сюда людей, отдыхающих. Мне кажется, вот это главнее, чтобы набережная выглядела соответствующей и радовала и гостей и самих коктебельцев", – сказал в обращении ОНФ местный житель Николай Чмыхало.Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках ФЦП. Старую набережную снесли еще в 2023 году, ремонт затянулся на три года: последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года.Глава администрации Феодосии Владимир Ким в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым отметил, что работы идут в соответствии с предъявленным штатным графиком.Владимир Ким добавил, что на данный момент рисков не закончить благоустройство набережной к назначенному сроку нет.Вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк в конце августа 2025 года потребовал от подрядчика ускорить темпы работ. По его данным, на 16 октября объект был готов на 75 процентов.При этом после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю, а подъездные пути-отремонтированы, заявили власти региона. Кроме того, владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельПутин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабряКакие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году

