Рейтинг@Mail.ru
Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/koktebeltsy-obratilis-k-putinu-iz-za-remonta-naberezhnoy-1151687527.html
Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
Сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T18:37
2025-12-15T18:37
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным
прямая линия с президентом
новости
новости крыма
коктебель
реконструкция набережной в коктебеле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148867952_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dc2f4a305a19b5f4f1af1a10b446e984.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.В ОНФ отмечают, что завершение реконструкции столь важного объекта для поселка – приоритет тех, кто живет здесь."Для Коктебеля и для самих коктебельцев набережная очень важна, потому что большинство населения живет за счет приезжающих сюда людей, отдыхающих. Мне кажется, вот это главнее, чтобы набережная выглядела соответствующей и радовала и гостей и самих коктебельцев", – сказал в обращении ОНФ местный житель Николай Чмыхало.Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках ФЦП. Старую набережную снесли еще в 2023 году, ремонт затянулся на три года: последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года.Глава администрации Феодосии Владимир Ким в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым отметил, что работы идут в соответствии с предъявленным штатным графиком.Владимир Ким добавил, что на данный момент рисков не закончить благоустройство набережной к назначенному сроку нет.Вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк в конце августа 2025 года потребовал от подрядчика ускорить темпы работ. По его данным, на 16 октября объект был готов на 75 процентов.При этом после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю, а подъездные пути-отремонтированы, заявили власти региона. Кроме того, владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельПутин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабряКакие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
коктебель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148867952_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_670bd26bb794fec0fe58f6581122f915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным, прямая линия с президентом, новости, новости крыма, коктебель, реконструкция набережной в коктебеле
Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной

На новой набережной Коктебеля уложат 22 квадратных метра плитки

18:37 15.12.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.

"Местные жители обращаются на прямую линию президента по поводу реконструкции набережной в поселке Коктебель. Реконструкцию ждут не только жители, но и туристы. Народный фронт уже связался с местными жителями и находится на связи с органами власти, и все настроены на то, что к следующему сезону и туристы, и местные жители смогут прогуляться по новой набережной", – сказал представитель Общероссийского народного фронта в Крыму в Крыму Даниил Данильченко.

В ОНФ отмечают, что завершение реконструкции столь важного объекта для поселка – приоритет тех, кто живет здесь.
"Для Коктебеля и для самих коктебельцев набережная очень важна, потому что большинство населения живет за счет приезжающих сюда людей, отдыхающих. Мне кажется, вот это главнее, чтобы набережная выглядела соответствующей и радовала и гостей и самих коктебельцев", – сказал в обращении ОНФ местный житель Николай Чмыхало.
Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках ФЦП. Старую набережную снесли еще в 2023 году, ремонт затянулся на три года: последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года.
Глава администрации Феодосии Владимир Ким в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым отметил, что работы идут в соответствии с предъявленным штатным графиком.

"Там сейчас на данный момент надо в целом уложить 22 тысячи квадратных метров плиточного мощения. Поэтому работы идут согласно штатному графику, который был предъявлен. И планируем, что к летнему периоду объект будет завершен", – сказал он.

Владимир Ким добавил, что на данный момент рисков не закончить благоустройство набережной к назначенному сроку нет.
Вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк в конце августа 2025 года потребовал от подрядчика ускорить темпы работ. По его данным, на 16 октября объект был готов на 75 процентов.
При этом после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю, а подъездные пути-отремонтированы, заявили власти региона. Кроме того, владельцам будет запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель
Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
 
Владимир Путин (политик)Прямая линия с Владимиром ПутинымПрямая линия с президентомНовостиНовости КрымаКоктебельРеконструкция набережной в Коктебеле
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
17:30Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
17:22Путин расширил запрет на применение обязательных работ
17:13В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
17:02Алушта и Симферопольский район частично остались без света
16:52В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро
16:34Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
16:13За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
15:55219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
15:31Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
15:05В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
14:56ЕС расширил санкционный список против России
Лента новостейМолния