В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной
В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной
В Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Об этом по итогам совещания с... РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Об этом по итогам совещания с владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.По словам главы Феодосии, основными требованиями к собственникам станут приведение к единому архитектурному облику всех торговых площадок, это касается и тех, которые работают только в курортный сезон. Кроме того, владельцам запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории. Кроме того, все работники НТО должны быть официально трудоустроены, добавил Ким.Набережную в крымском поселке Коктебель планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сообщал ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.В начале октября глава администрации Феодосии Владимир Ким рассказал, что в городе проведут благоустройство набережной, при этом кардинально менять пространство не будут, поскольку горожане выступают за сохранение исторического облика города.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной

В Коктебеле после реконструкции набережной все объекты торговли приведут к единому стилю

19:37 29.11.2025
 
Реконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Об этом по итогам совещания с владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"В Коктебеле идут масштабные работы по реконструкции набережной. По их завершении будут отремонтированы и все подъездные пути к набережной. Соответственно, торговые объекты на этих улицах должны быть приведены в соответствие", - указал он в Telegram.
По словам главы Феодосии, основными требованиями к собственникам станут приведение к единому архитектурному облику всех торговых площадок, это касается и тех, которые работают только в курортный сезон. Кроме того, владельцам запрещено сдавать павильоны в субаренду, а также поручено установить урны и соблюдать порядок на прилегающей территории. Кроме того, все работники НТО должны быть официально трудоустроены, добавил Ким.
Набережную в крымском поселке Коктебель планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сообщал ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
В начале октября глава администрации Феодосии Владимир Ким рассказал, что в городе проведут благоустройство набережной, при этом кардинально менять пространство не будут, поскольку горожане выступают за сохранение исторического облика города.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
