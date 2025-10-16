https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-naberezhnuyu-v-koktebele-posle-remonta-1150236307.html

Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Набережную в крымском поселке Коктебель планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что на сегодняшний день на объекте ведутся монолитные работы по устройству подпорных стен, подвоз и укладка плитки. Параллельно осуществляется прокладка кабелей наружного освещения, ведется разметка под установку бордюрного камня и бетонирование плит благоустройства. В строительстве задействованы 72 специалиста и 12 единиц техники.В начале октября глава администрации Феодосии Владимир Ким рассказал, что в городе проведут благоустройство набережной, при этом кардинально менять пространство не будут, поскольку горожане выступают за сохранение исторического облика города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма появится новый город-курортНа набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы

