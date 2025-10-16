https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-naberezhnuyu-v-koktebele-posle-remonta-1150236307.html
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
Набережную в крымском поселке Коктебель планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T17:23
2025-10-16T17:23
2025-10-16T17:26
коктебель
крым
новости крыма
строительство
набережная
юрий гоцанюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150236189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ef10c56ffe84e9a61b430a6256d23f48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Набережную в крымском поселке Коктебель планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что на сегодняшний день на объекте ведутся монолитные работы по устройству подпорных стен, подвоз и укладка плитки. Параллельно осуществляется прокладка кабелей наружного освещения, ведется разметка под установку бордюрного камня и бетонирование плит благоустройства. В строительстве задействованы 72 специалиста и 12 единиц техники.В начале октября глава администрации Феодосии Владимир Ким рассказал, что в городе проведут благоустройство набережной, при этом кардинально менять пространство не будут, поскольку горожане выступают за сохранение исторического облика города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма появится новый город-курортНа набережной Феодосии установят якорь дореволюционного броненосца"Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелы
https://crimea.ria.ru/20250327/otvoevyvaem-bereg-u-morya-kak-novaya-naberezhnaya-izmenit-koktebel-1145271602.html
коктебель
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150236189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03ffb74b3e38d6a8692c8e28e4105d70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, крым, новости крыма, строительство, набережная, юрий гоцанюк
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
Набережную в Коктебеле планируют открыть к лету 2026 года – премьер Крыма Гоцанюк
17:23 16.10.2025 (обновлено: 17:26 16.10.2025)