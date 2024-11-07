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Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
В 2025-2027 годах в Крыму реализуют ряд проектов по благоустройству, в том числе строительство детских садов и школ, а также проект по газификации. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T11:42
2024-11-07T11:42
крым
благоустройство
новости крыма
владимир константинов
газификация крыма
строительство
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В 2025-2027 годах в Крыму реализуют ряд проектов по благоустройству, в том числе строительство детских садов и школ, а также проект по газификации. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.По его информации, в 2025 году планируется благоустроить более 40 общественных территорий и дворов на сумму более одного млрд рублей.Также в 2025 году планируется завершение строительства десяти детских садов и одной школы. А в 2026-2027 годах пройдет реконструкция и строительство 17 детских садов и девяти школ, отметил парламентарий.Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 млрд рублей в следующем году. Объекты газоснабжения построят в селах Симферопольского, Первомайского, Кировского районов, а также в Форосе и Саках, добавил Константинов. Также продолжатся работы по реконструкции глубоководного выпуска комплекса очистных сооружений "Евпатория", строительство разводящих сетей водоотведения в поселке Приморском и сетей водоотведения в Коктебеле. В Керчи будет возведена котельная.Также, по словам Константинова, предусмотрены средства на строительство и реконструкцию автодороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в границах Евпатории."Планируется завершить строительство 35 ФАПов, 37 врачебных амбулаторий, двух поликлиник в Симферополе. Также в 2025 году в муниципальных образованиях Крыма будет установлен модульный бассейн и многофункциональная спортивная площадка, пройдут ремонты в ряде спортивных школ", - добавил Константинов.Он отметил, что в 2025 году также отремонтируют 20 культурных объектов, включая сельские и районные дома культуры, Ялтинский центр культуры, а также объекты культурного наследия.До конца года в Крыму должны завершить строительство 26 важных объектов, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построятВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализации
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РИА Новости Крым
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крым, благоустройство, новости крыма, владимир константинов, газификация крыма, строительство, экономика крыма
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году

В 2025 году в Крыму реализуют масштабные проекты по благоустройству

11:42 07.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В 2025-2027 годах в Крыму реализуют ряд проектов по благоустройству, в том числе строительство детских садов и школ, а также проект по газификации. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Это объекты, которые особенно важны для людей. По ним к нам поступали обращения, в том числе в период избирательной кампании. В частности, продолжится работа по благоустройству парков культуры и отдыха, скверов и набережных, пешеходных зон, площадей", - написал Константинов в Telеgrаm-канале.
По его информации, в 2025 году планируется благоустроить более 40 общественных территорий и дворов на сумму более одного млрд рублей.
Также в 2025 году планируется завершение строительства десяти детских садов и одной школы. А в 2026-2027 годах пройдет реконструкция и строительство 17 детских садов и девяти школ, отметил парламентарий.
Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 млрд рублей в следующем году. Объекты газоснабжения построят в селах Симферопольского, Первомайского, Кировского районов, а также в Форосе и Саках, добавил Константинов. Также продолжатся работы по реконструкции глубоководного выпуска комплекса очистных сооружений "Евпатория", строительство разводящих сетей водоотведения в поселке Приморском и сетей водоотведения в Коктебеле. В Керчи будет возведена котельная.
Также, по словам Константинова, предусмотрены средства на строительство и реконструкцию автодороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в границах Евпатории.
"Планируется завершить строительство 35 ФАПов, 37 врачебных амбулаторий, двух поликлиник в Симферополе. Также в 2025 году в муниципальных образованиях Крыма будет установлен модульный бассейн и многофункциональная спортивная площадка, пройдут ремонты в ряде спортивных школ", - добавил Константинов.
Он отметил, что в 2025 году также отремонтируют 20 культурных объектов, включая сельские и районные дома культуры, Ялтинский центр культуры, а также объекты культурного наследия.
До конца года в Крыму должны завершить строительство 26 важных объектов, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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