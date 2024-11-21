https://crimea.ria.ru/20241121/kreml-prizyvaet-strany-k-otvetstvennoy-pozitsii-po-yadernomu-oruzhiyu-1142029869.html

Кремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружию

Кремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружию - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Кремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружию

Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, это отражено в ее доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, это отражено в ее доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и РФ, отметил он.Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - НарышкинКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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