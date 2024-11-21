Кремль призвал другие страны к ответственной позиции по ядерному оружию
РФ рассчитывает на ответственную позицию стран по недопущению ядерного конфликта – Песков
13:08 21.11.2024 (обновлено: 13:11 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, это отражено в ее доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и РФ, отметил он.
"Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", – сказал Песков журналистам.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
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