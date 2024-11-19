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Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:19
2024-11-19T12:19
2024-11-19T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника.Он также отметил, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания, и документ приводит положения о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой.По его словам, Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы.Кроме того, Песков прокомментировал возможность ударов противника вглубь России дальнобойными ракетами.Накануне он заявлял, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.По словам Пескова, СВО продолжается в условиях конфликта, который развязан коллективным Западом. Однако участие в нем последнего не может повлиять на исход спецоперации - она будет продолжена и завершена.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит РоссиюРешение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
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дмитрий песков, кремль, ядерное сдерживание, в мире, россия, ядерное оружие, новости
Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
В Кремле заявили о позиции России в отношении ядерного оружия как меры сдерживания
12:19 19.11.2024 (обновлено: 12:23 19.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае создания угрозы для ее суверенитета и суверенитета Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ
об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника.
"В целом речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающие критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности", – заявил Песков.
Он также отметил, что Россия всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания, и документ приводит положения о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой.
По его словам, Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы.
Кроме того, Песков прокомментировал возможность ударов противника вглубь России дальнобойными ракетами.
"Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS", – сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Накануне он заявлял
, что разрешение киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт.
По словам Пескова, СВО продолжается в условиях конфликта, который развязан коллективным Западом. Однако участие в нем последнего не может повлиять на исход спецоперации - она будет продолжена и завершена.
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