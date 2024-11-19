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В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
В районе Стрелецкой бухты в Севастополе 19 ноября пройдут учения военных, тренировки предполагают стрельбу, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T11:11
2024-11-19T11:11
2024-11-19T11:20
севастополь
михаил развожаев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В районе Стрелецкой бухты в Севастополе 19 ноября пройдут учения военных, тренировки предполагают стрельбу, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.20 ноября в Симферополе пройдут антитеррористические учения с целью проверки готовности оперативных служб к ликвидации угрозы теракта.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, учения, безопасность, новости крыма
В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
В одной из воинских частей Севастополя во вторник весь день будут проходит учения
11:11 19.11.2024 (обновлено: 11:20 19.11.2024)