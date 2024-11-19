https://crimea.ria.ru/20241119/v-sevastopole-ves-den-v-odnoy-iz-voinskikh-chastey-budut-strelyat-1141963210.html

В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять

В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять

В районе Стрелецкой бухты в Севастополе 19 ноября пройдут учения военных, тренировки предполагают стрельбу, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.11.2024

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севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В районе Стрелецкой бухты в Севастополе 19 ноября пройдут учения военных, тренировки предполагают стрельбу, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.20 ноября в Симферополе пройдут антитеррористические учения с целью проверки готовности оперативных служб к ликвидации угрозы теракта.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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