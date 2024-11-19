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Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 19.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииАтака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчинаМассированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
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россия, новости, новости сво, пво, министерство обороны рф
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО

Средства ПВО сбили пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer - Минобороны

12:44 19.11.2024 (обновлено: 12:56 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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