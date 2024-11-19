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Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО

Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО

Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииАтака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчинаМассированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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