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Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:44
2024-11-19T12:44
2024-11-19T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer сбито силами ПВО. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, над российскими регионами уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииАтака ВСУ на Ростовскую область: после взрыва на трассе пострадал мужчинаМассированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
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россия, новости, новости сво, пво, министерство обороны рф
Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
Средства ПВО сбили пять баллистических ракет и четыре авиабомбы Hammer - Минобороны
12:44 19.11.2024 (обновлено: 12:56 19.11.2024)