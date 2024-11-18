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Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
За ночь над российским регионами сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T07:19
2024-11-18T07:19
2024-11-18T07:39
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За ночь над российским регионами сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 дронов - над Брянской областью, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – в Тульской области.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших в результате массированной атаки нет."Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram.Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газетыМужчина получил травму головы при падении БПЛА в Ижевске13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь
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брянская область
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беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости, происшествия, брянская область, александр богомаз, москва, московская область
Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
59 беспилотников уничтожены за ночь над пятью регионами России
07:19 18.11.2024 (обновлено: 07:39 18.11.2024)