https://crimea.ria.ru/20241118/massirovannaya-ataka---nad-regionami-rossii-sbity-59-vrazheskikh-dronov-1141930580.html

Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов

Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов

За ночь над российским регионами сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T07:19

2024-11-18T07:19

2024-11-18T07:39

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

новости

происшествия

брянская область

александр богомаз

москва

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За ночь над российским регионами сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 дронов - над Брянской областью, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – в Тульской области.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших в результате массированной атаки нет."Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram.Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газетыМужчина получил травму головы при падении БПЛА в Ижевске13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночь

https://crimea.ria.ru/20241116/sily-pvo-sbili-bolshe-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-1141901150.html

брянская область

москва

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости, происшествия, брянская область, александр богомаз, москва, московская область