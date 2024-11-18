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Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке
Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке
Десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси в Горловке. Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T08:06
2024-11-18T08:06
горловка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
иван приходько
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси в Горловке. Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.По словам Приходько, в момент атаки со стороны ВСУ, маршрутка двигалась по улице Жукова.Изначально сообщалось о шести пострадавших, позже их число выросло. 14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеПять мирных жителей ранены в ГорловкеШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, иван приходько, беспилотник (бпла, дрон)
Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке

Десять человек ранены в результате беспилотной атаки на маршрутку в Горловке - власти

08:06 18.11.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция московской скорой помощи
Подстанция московской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси в Горловке. Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
По словам Приходько, в момент атаки со стороны ВСУ, маршрутка двигалась по улице Жукова.
Изначально сообщалось о шести пострадавших, позже их число выросло.
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияНовостиИван ПриходькоБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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