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Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке

Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке

Десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси в Горловке. Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T08:06

2024-11-18T08:06

2024-11-18T08:06

горловка

донецкая народная республика (днр)

происшествия

новости

иван приходько

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси в Горловке. Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.По словам Приходько, в момент атаки со стороны ВСУ, маршрутка двигалась по улице Жукова.Изначально сообщалось о шести пострадавших, позже их число выросло. 14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеПять мирных жителей ранены в ГорловкеШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, иван приходько, беспилотник (бпла, дрон)