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Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье
Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье
Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "Авито Недвижимость". РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T06:47
2024-11-18T06:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "Авито Недвижимость".Согласно новой статистике, с июня спрос на готовое жилье на рынке вторичной недвижимости России в среднем по стране вырос на 10%. Симферополь вошел в тройку городов с самой заметной динамикой.По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости Сергея Еремкина, такая динамика активности пользователей в последние месяцы свидетельствует прежде всего о формировании отложенного спроса."Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее", – пояснил эксперт.Также причиной "перетока" покупателей с первичного рынка на вторичный он называет существенно более низкую стоимость 1 квадратного метра жилья на последнем.Наибольший интерес, по информации авторов аналитики, потенциальные покупатели проявляют к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам.В Симферополе стоимость квартиры по итогам октября составляет 8,3 млн рублей. В Севастополе это 8,6 млн (рост спроса за указанный период не превысил здесь 6%).При этом Севастополь, уступив Москве, разделил с Кемерово второе место в тройке городов, где с июня цены на "вторичку" снизились. В столице такое снижение составило 2%, а городе-регионе на полуострове – 1%.При этом предложение по сравнению с июнем текущего года тоже существенно выросло в некоторых городах. И более всего это заметно в Улан-Удэ (+12%) и опять-таки Симферополе (+11%). Также увеличилось число предложений в Омске (+10%), Смоленске (+9%), Севастополе (+6%).Ранее, в октябре, сервис сообщал, что спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноПочему в Крыму высокие цены на аренду жильяКак в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков
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жилье, симферополь, жилье в крыму, рейтинг, новости крыма
Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье

Симферополь вошел в тройку городов в России с возросшим спросом на вторичное жилье

06:47 18.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "Авито Недвижимость".
Согласно новой статистике, с июня спрос на готовое жилье на рынке вторичной недвижимости России в среднем по стране вырос на 10%. Симферополь вошел в тройку городов с самой заметной динамикой.
"В Туле (+49%), Новосибирске (+24%), Симферополе (+23%), Кемерове (+21%) и Ижевске (+19%)", – отмечают специалисты сервиса.
По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости Сергея Еремкина, такая динамика активности пользователей в последние месяцы свидетельствует прежде всего о формировании отложенного спроса.
"Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее", – пояснил эксперт.
Также причиной "перетока" покупателей с первичного рынка на вторичный он называет существенно более низкую стоимость 1 квадратного метра жилья на последнем.
"Однако это в меньшей степени влияет на общую динамику спроса, поскольку после отмены массовой льготной программы ставки на обоих рынках сопоставимы", – заметил Еремкин.
Наибольший интерес, по информации авторов аналитики, потенциальные покупатели проявляют к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам.
В Симферополе стоимость квартиры по итогам октября составляет 8,3 млн рублей. В Севастополе это 8,6 млн (рост спроса за указанный период не превысил здесь 6%).
При этом Севастополь, уступив Москве, разделил с Кемерово второе место в тройке городов, где с июня цены на "вторичку" снизились. В столице такое снижение составило 2%, а городе-регионе на полуострове – 1%.
При этом предложение по сравнению с июнем текущего года тоже существенно выросло в некоторых городах. И более всего это заметно в Улан-Удэ (+12%) и опять-таки Симферополе (+11%). Также увеличилось число предложений в Омске (+10%), Смоленске (+9%), Севастополе (+6%).
Ранее, в октябре, сервис сообщал, что спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%
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