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Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье

Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "Авито Недвижимость". РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T06:47

2024-11-18T06:47

2024-11-18T06:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "Авито Недвижимость".Согласно новой статистике, с июня спрос на готовое жилье на рынке вторичной недвижимости России в среднем по стране вырос на 10%. Симферополь вошел в тройку городов с самой заметной динамикой.По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости Сергея Еремкина, такая динамика активности пользователей в последние месяцы свидетельствует прежде всего о формировании отложенного спроса."Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее", – пояснил эксперт.Также причиной "перетока" покупателей с первичного рынка на вторичный он называет существенно более низкую стоимость 1 квадратного метра жилья на последнем.Наибольший интерес, по информации авторов аналитики, потенциальные покупатели проявляют к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам.В Симферополе стоимость квартиры по итогам октября составляет 8,3 млн рублей. В Севастополе это 8,6 млн (рост спроса за указанный период не превысил здесь 6%).При этом Севастополь, уступив Москве, разделил с Кемерово второе место в тройке городов, где с июня цены на "вторичку" снизились. В столице такое снижение составило 2%, а городе-регионе на полуострове – 1%.При этом предложение по сравнению с июнем текущего года тоже существенно выросло в некоторых городах. И более всего это заметно в Улан-Удэ (+12%) и опять-таки Симферополе (+11%). Также увеличилось число предложений в Омске (+10%), Смоленске (+9%), Севастополе (+6%).Ранее, в октябре, сервис сообщал, что спрос на аренду жилья в столице Крыма вырос на 45%Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноПочему в Крыму высокие цены на аренду жильяКак в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, симферополь, жилье в крыму, рейтинг, новости крыма