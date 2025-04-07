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Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя" - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"
Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя" - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"
В России стартовала "Монетная неделя". Акция продлится с 7 по 19 апреля, сообщили в центральном банке. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В России стартовала "Монетная неделя". Акция продлится с 7 по 19 апреля, сообщили в центральном банке.В рамках акции россияне могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги без комиссии.В организации также заявили, в этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. С условиями и адресами можно ознакомиться на сайте акции.В прошлом году "Монетную неделю" проводили дважды. Россияне обменяли 75 миллионов "копеек" на 320 миллионов рублей."Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов", - поделились интересным фактом в Банке России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фокус на клиентов: ВТБ открывает новые возможности для крымчанКогда в России начнет снижаться ключевая ставкаКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
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96
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новости, деньги, банк, банк "россия", общество, рубль
Обменяют мелочь на бумажные деньги: в России стартовала "Монетная неделя"

Больше 4 тысяч отделений банков готовы обменять мелочь на бумажные деньги без комиссии

17:11 07.04.2025 (обновлено: 17:22 07.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В России стартовала "Монетная неделя". Акция продлится с 7 по 19 апреля, сообщили в центральном банке.
В рамках акции россияне могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги без комиссии.
"В отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", – добавили в Банке России.
В организации также заявили, в этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь сдать монеты можно в 34 тысячах торговых точек и в 4 тысячах отделений банков. С условиями и адресами можно ознакомиться на сайте акции.
В прошлом году "Монетную неделю" проводили дважды. Россияне обменяли 75 миллионов "копеек" на 320 миллионов рублей.
"Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов", - поделились интересным фактом в Банке России.
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