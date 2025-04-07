https://crimea.ria.ru/20250407/zvonit-uchitel-v-krymu-aferisty-vzyalis-za-shkolnikov-i-roditeley-1145495342.html

Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей

Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Звонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей

Телефонные мошенники в Крыму звонят школьникам и их родителям под видом учителей и директоров школ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T16:31

2025-04-07T16:31

2025-04-07T16:31

мошенничество

телефон

образование в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники в Крыму звонят школьникам и их родителям под видом учителей и директоров школ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства образования республики.По данным министерства, злоумышленники используют данные работников школы, дипфейк-технологии и подменные номера. Мошенники убеждают жертв назвать номер из СМС-сообщения.Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа, сообщала ранее в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенникамиПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокироватьРоссиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, телефон, образование в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма