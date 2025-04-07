https://crimea.ria.ru/20250407/kreml-o-prekraschenii-ognya-i-kontrmery-es-protiv-ssha---glavnoe-za-den-1145499765.html

Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день

Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день

Евросоюз решился на введение контрмер против Вашингтона в середине весны. В Кремле рассказали о позиции президента России Владимира Путина по прекращению огня... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T22:33

2025-04-07T22:33

2025-04-07T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз решился на введение контрмер против Вашингтона в середине весны. В Кремле рассказали о позиции президента России Владимира Путина по прекращению огня на Украине, отметив, что есть нюансы. В Керчи откроют ледовый каток, и такие же объекты появятся в других городах полуострова. 18-летний житель Симферополя оказался под стражей за приготовление к теракту. В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта – водовод в городе-курорте построят за 2,2 миллиарда рублей. В Крыму приняли дополнительные меры на пункте пропуска в Джанкое.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.ЕС вводит контрмеры против американских пошлинВ планах ЕС ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Об этом сообщил еврокомиссар Марош Шефчович."Мы разработали список контрмер <…>. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.Позиция президента Путина по прекращению огняВладимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе", – добавил он.Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины.Ледовый каток в Керчи откроют в маеОткрытие нового ледового катка в Керчи запланировано на первые числа мая. Более того, позже аналогичные объекты планируют построить еще в трех крымских городах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая. Более 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также он уточнил что в планах построить ледовые дворцы в Феодосии, Ялте и в Симферополе.Крымчанин взят под стражу за подготовку к теракту18-летний симферополец заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, юноша являлся участником международного неонацистского движения, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещена на территории государства."В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в городе Симферополе. Для чего молодой человек изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи", - сказано в сообщении.Как возводят новый водовод в ЕвпаторииНовый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, в сейчас объект готов почти 70 процентов."На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%", - сказано в сообщении пресс-службы министерства строительства Крыма.Также по информации главы администрации города Александра Юрьева, резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять, на данный момент запас составляет 30-40 процентов.По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.В пункте пропуска в Джанкое ввели дополнительные мерыВ преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой."Сотрудниками Управления принимаются дополнительные меры для обеспечения комфортного прохождения гражданами контрольных процедур в пункте пропуска. За прошедший период пропускная способность пункта пропуска увеличена вдвое. В целях недопущения образования скоплений транспортных средств функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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