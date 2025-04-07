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Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
Евросоюз решился на введение контрмер против Вашингтона в середине весны. В Кремле рассказали о позиции президента России Владимира Путина по прекращению огня... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T22:33
2025-04-07T22:33
главное за день
новости
общество
крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз решился на введение контрмер против Вашингтона в середине весны. В Кремле рассказали о позиции президента России Владимира Путина по прекращению огня на Украине, отметив, что есть нюансы. В Керчи откроют ледовый каток, и такие же объекты появятся в других городах полуострова. 18-летний житель Симферополя оказался под стражей за приготовление к теракту. В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта – водовод в городе-курорте построят за 2,2 миллиарда рублей. В Крыму приняли дополнительные меры на пункте пропуска в Джанкое.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.ЕС вводит контрмеры против американских пошлинВ планах ЕС ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Об этом сообщил еврокомиссар Марош Шефчович."Мы разработали список контрмер &lt;…&gt;. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.Позиция президента Путина по прекращению огняВладимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе", – добавил он.Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины.Ледовый каток в Керчи откроют в маеОткрытие нового ледового катка в Керчи запланировано на первые числа мая. Более того, позже аналогичные объекты планируют построить еще в трех крымских городах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая. Более 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также он уточнил что в планах построить ледовые дворцы в Феодосии, Ялте и в Симферополе.Крымчанин взят под стражу за подготовку к теракту18-летний симферополец заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, юноша являлся участником международного неонацистского движения, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещена на территории государства."В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в городе Симферополе. Для чего молодой человек изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи", - сказано в сообщении.Как возводят новый водовод в ЕвпаторииНовый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, в сейчас объект готов почти 70 процентов."На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%", - сказано в сообщении пресс-службы министерства строительства Крыма.Также по информации главы администрации города Александра Юрьева, резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять, на данный момент запас составляет 30-40 процентов.По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.В пункте пропуска в Джанкое ввели дополнительные мерыВ преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой."Сотрудниками Управления принимаются дополнительные меры для обеспечения комфортного прохождения гражданами контрольных процедур в пункте пропуска. За прошедший период пропускная способность пункта пропуска увеличена вдвое. В целях недопущения образования скоплений транспортных средств функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, общество, крым, в мире
Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день

Кремль о прекращении огня на Украине и контрмеры ЕС против США - главное за день

22:33 07.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз решился на введение контрмер против Вашингтона в середине весны. В Кремле рассказали о позиции президента России Владимира Путина по прекращению огня на Украине, отметив, что есть нюансы. В Керчи откроют ледовый каток, и такие же объекты появятся в других городах полуострова. 18-летний житель Симферополя оказался под стражей за приготовление к теракту. В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта – водовод в городе-курорте построят за 2,2 миллиарда рублей. В Крыму приняли дополнительные меры на пункте пропуска в Джанкое.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

ЕС вводит контрмеры против американских пошлин

В планах ЕС ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Об этом сообщил еврокомиссар Марош Шефчович.
"Мы разработали список контрмер <…>. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он.
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Позиция президента Путина по прекращению огня

Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе", – добавил он.
Он уточнил, что вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, и с тем, что режим не имеет контроля над экстремистскими и националистическими подразделениями, а также с планами дальнейшей милитаризации Украины.
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Ледовый каток в Керчи откроют в мае

Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на первые числа мая. Более того, позже аналогичные объекты планируют построить еще в трех крымских городах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая. Более 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также он уточнил что в планах построить ледовые дворцы в Феодосии, Ялте и в Симферополе.
Замерзшие цветы абрикоса в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
16:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Крымчанин взят под стражу за подготовку к теракту

18-летний симферополец заключен под стражу по обвинению в приготовлении к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По информации силовиков, юноша являлся участником международного неонацистского движения, деятельность которого решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещена на территории государства.
"В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в городе Симферополе. Для чего молодой человек изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи", - сказано в сообщении.
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Как возводят новый водовод в Евпатории

Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, в сейчас объект готов почти 70 процентов.
"На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется строительство водовода общей протяженностью 12,13 км. На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 68%", - сказано в сообщении пресс-службы министерства строительства Крыма.
Также по информации главы администрации города Александра Юрьева, резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять, на данный момент запас составляет 30-40 процентов.
По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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В пункте пропуска в Джанкое ввели дополнительные меры

В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.
Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой.
"Сотрудниками Управления принимаются дополнительные меры для обеспечения комфортного прохождения гражданами контрольных процедур в пункте пропуска. За прошедший период пропускная способность пункта пропуска увеличена вдвое. В целях недопущения образования скоплений транспортных средств функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан", - говорится в сообщении.
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22:33Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
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