Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskikh-zhurnalistov-i-smi-1145607292.html
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
Киевский режим ввел санкции в отношении 130 российских журналистов и средств массовой информации, в том числе военного корреспондента ВГТР Александра Сладкова и РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T19:33
2025-04-11T19:33
украина
владимир зеленский
санкции
санкции против россии
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111557/19/1115571949_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_7cc746e73d71de656e84320745a3239a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим ввел санкции в отношении 130 российских журналистов и средств массовой информации, в том числе военного корреспондента ВГТР Александра Сладкова и телеведущей Арины Шараповой, а также ряда граждан Украины. Об этом сообщает офис Владимира Зеленского.Согласно документу, ограничения вводятся на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.Кроме того, под ограничения попали холдинг "Ньюс Медиа", агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру", движение "Другая Украина".Также в санкционном списке значатся граждане Украины, в том числе политолог Вадим Карасев и журналист Александр Шелест*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111557/19/1115571949_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_a070fbe31657f996839c6205f2ddf2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, санкции, санкции против россии, в мире, новости
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ

Телеведущая Арина Шарапова и певец Аким Апачев попали под санкции Зеленского

19:33 11.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАкции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве
Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим ввел санкции в отношении 130 российских журналистов и средств массовой информации, в том числе военного корреспондента ВГТР Александра Сладкова и телеведущей Арины Шараповой, а также ряда граждан Украины. Об этом сообщает офис Владимира Зеленского.
Согласно документу, ограничения вводятся на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Ограничения введены в отношении военкоров Александра Сладкова (ВГТРК), Даниила Бессонова и Андрея Руденко, телеведущих Арины Шараповой и Андрея Норкина, главного редактора "Украины.ру" Искандера Хисамова и нескольких журналистов издания, российского певца Акима Апачева
Кроме того, под ограничения попали холдинг "Ньюс Медиа", агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру", движение "Другая Украина".
Также в санкционном списке значатся граждане Украины, в том числе политолог Вадим Карасев и журналист Александр Шелест*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийСанкцииСанкции против РоссииВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Ялта осталась без света из-за аварии
20:59В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечеть
20:40Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
20:21Снегопад в Крыму – дорожников привели в повышенную готовность
19:55Во Флориде самолет упал на железную дорогу
19:36Пожар в центре Ялты потушили
19:33Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
19:18Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
18:59В Джанкое увековечили память трех героев СВО
18:40В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
18:20Пожар в центре Ялты "вырос" в два раза
18:06Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
17:52Пожар в центре Ялты: что известно
17:48Путин начал встречу с Уиткоффом
17:41Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы
17:30Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
17:21Трамп сделал заявление на фоне встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
17:1411 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров
17:04В Симферополе полностью закрывают Детский парк
16:36Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе
Лента новостейМолния