https://crimea.ria.ru/20250411/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskikh-zhurnalistov-i-smi-1145607292.html

Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ

Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ

Киевский режим ввел санкции в отношении 130 российских журналистов и средств массовой информации, в том числе военного корреспондента ВГТР Александра Сладкова и РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T19:33

2025-04-11T19:33

2025-04-11T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим ввел санкции в отношении 130 российских журналистов и средств массовой информации, в том числе военного корреспондента ВГТР Александра Сладкова и телеведущей Арины Шараповой, а также ряда граждан Украины. Об этом сообщает офис Владимира Зеленского.Согласно документу, ограничения вводятся на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.Кроме того, под ограничения попали холдинг "Ньюс Медиа", агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру", движение "Другая Украина".Также в санкционном списке значатся граждане Украины, в том числе политолог Вадим Карасев и журналист Александр Шелест*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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