https://crimea.ria.ru/20250407/v-evpatorii-vosstanavlivayut-vodosnabzhenie-posle-masshtabnogo-remonta-1145490883.html

В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T13:48

2025-04-07T13:48

2025-04-07T15:40

евпатория

вода в крыму

жкх крыма и севастополя

водоснабжение

александр юрьев

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.Он также добавил, что в некоторых многоэтажках причиной отсутствия воды может быть выключенный насос или проблемы в сетях. Для решения жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию."В первое время после восстановления водоснабжения может наблюдаться ухудшение качества воды и ее мутность, поэтому сегодня силами ГУП РК "Вода Крыма" продолжается подвоз воды по графику", – заключил Александр Юрьев.Как сообщалось, со 2 по 5 апреля в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыМелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилищеКогда дадут воду в Евпатории

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2025

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