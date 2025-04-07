https://crimea.ria.ru/20250407/v-evpatorii-vosstanavlivayut-vodosnabzhenie-posle-masshtabnogo-remonta-1145490883.html
В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T13:48
2025-04-07T13:48
2025-04-07T15:40
евпатория
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
водоснабжение
александр юрьев
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145490572_0:338:720:743_1920x0_80_0_0_6ccdea458658f140bef8567f08344168.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.Он также добавил, что в некоторых многоэтажках причиной отсутствия воды может быть выключенный насос или проблемы в сетях. Для решения жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию."В первое время после восстановления водоснабжения может наблюдаться ухудшение качества воды и ее мутность, поэтому сегодня силами ГУП РК "Вода Крыма" продолжается подвоз воды по графику", – заключил Александр Юрьев.Как сообщалось, со 2 по 5 апреля в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы. В связи с этим ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работыМелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилищеКогда дадут воду в Евпатории
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145490572_0:270:720:810_1920x0_80_0_0_c1c7ce2e3527446ce0b34d7c72b8b875.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, водоснабжение, александр юрьев, новости крыма, крым
В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
В Евпатории резервуары с чистой водой заполнены на 40% – глава администрации города
13:48 07.04.2025 (обновлено: 15:40 07.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Резервуары с чистой водой в Евпатории продолжают наполнять после масштабных ремонтных работ, на данный момент запас составляет 30-40%. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью с 00:00 до 05:00 временно снизят давление в городской системе. Это необходимо для поднятия давления в резервуарах на необходимый уровень и возвращения к штатному режиму работы.
"Из-за низкого давления в городских сетях могут быть проблемы с подачей воды в зависимости от этажности зданий и рельефа местности", – предупреждает глава города.
Он также добавил, что в некоторых многоэтажках причиной отсутствия воды может быть выключенный насос или проблемы в сетях. Для решения жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
"В первое время после восстановления водоснабжения может наблюдаться ухудшение качества воды и ее мутность, поэтому сегодня силами ГУП РК "Вода Крыма" продолжается подвоз воды по графику", – заключил Александр Юрьев.
Как сообщалось, со 2 по 5 апреля в Евпатории на сетях, обеспечивающих водоснабжение городского округа, проводились масштабные ремонтные работы
. В связи с этим ограничено водоснабжение самой Евпатории, поселка Заозерное, села Прибрежное, а также поселков Мирный и Новоозерный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: