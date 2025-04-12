Кто открыл миру космос: лица первых

Они делали космонавтику на Земле и вне ее - фотолента
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.
Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева - космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.