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Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище

Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище

Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T06:25

2025-04-07T06:25

2025-04-07T06:25

радио "спутник в крыму"

илья николенко

вода в крыму

водохранилище

чернореченское водохранилище

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.По его словам, на сегодняшний день объем наполнения водохранилища составляет 26,9 млн кубометров.Эксперт уточнил, что вода в Чернореченское водохранилище подается из речки Черной, и оно остается основным источником воды для Севастополя.Что касается построенного на реке Бельбек ковшового водозабора, то этот источник весьма непостоянный, поскольку если река обмелела, то запаса воды там нет, заметил специалист.Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года."Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя", – заявил тогда глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцВ Крыму проверили качество питьевой водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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