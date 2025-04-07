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Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище
Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище
Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T06:25
2025-04-07T06:25
2025-04-07T06:25
радио "спутник в крыму"
илья николенко
вода в крыму
водохранилище
чернореченское водохранилище
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.По его словам, на сегодняшний день объем наполнения водохранилища составляет 26,9 млн кубометров.Эксперт уточнил, что вода в Чернореченское водохранилище подается из речки Черной, и оно остается основным источником воды для Севастополя.Что касается построенного на реке Бельбек ковшового водозабора, то этот источник весьма непостоянный, поскольку если река обмелела, то запаса воды там нет, заметил специалист.Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года."Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя", – заявил тогда глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцВ Крыму проверили качество питьевой водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
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илья николенко, вода в крыму, водохранилище, чернореченское водохранилище, севастополь, новости севастополя
Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище
В Севастополе мелеет Чернореченское водохранилище – объем наполнения менее 40%
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым.
Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.
"Достаточно малые объемы набирает Чернореченское водохранилище, это Севастополь. В прошлые годы, когда мы переходили из вододефицитного в средневодный период, оно всегда было полное и были большие сбросы. А сейчас уже меньше 40%", – сказал Николенко.
По его словам, на сегодняшний день объем наполнения водохранилища составляет 26,9 млн кубометров.
Эксперт уточнил, что вода в Чернореченское водохранилище подается из речки Черной, и оно остается основным источником воды для Севастополя.
Что касается построенного на реке Бельбек ковшового водозабора, то этот источник весьма непостоянный, поскольку если река обмелела, то запаса воды там нет, заметил специалист.
Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал
такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.
"Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя", – заявил тогда глава города.
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