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Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T11:19
2025-04-07T11:19
2025-04-07T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, сообщает в понедельник пресс-служба министерства строительства Крыма.По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Заказчиком выступает "Инвестстрой" Крыма. Работы ведет строительная компания "Консоль-Строй ЛТД". Как сообщалось, в ходе строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории ранее через суд добилась прокуратура Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество питьевой водыДо лета в Керчи полностью заменят магистральный водоводСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
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вода в крыму, евпатория, водоснабжение, водопровод, новости крыма, крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда построят к декабрю – Минстрой