https://crimea.ria.ru/20250407/vodovod-za-22-milliarda-v-evpatorii--kak-idut-raboty-1145485213.html

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы

Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T11:19

2025-04-07T11:19

2025-04-07T11:14

вода в крыму

евпатория

водоснабжение

водопровод

новости крыма

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новый водовод в Евпатории за 2,2 миллиарда рублей построят к декабрю, сейчас готовность объекта достигает почти 70%, сообщает в понедельник пресс-служба министерства строительства Крыма.По данным профильного министерства, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Работы стоимостью более 2,2 млрд рублей ведут за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Заказчиком выступает "Инвестстрой" Крыма. Работы ведет строительная компания "Консоль-Строй ЛТД". Как сообщалось, в ходе строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории ранее через суд добилась прокуратура Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверили качество питьевой водыДо лета в Керчи полностью заменят магистральный водоводСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, евпатория, водоснабжение, водопровод, новости крыма, крым, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)