https://crimea.ria.ru/20250412/tsiklon-bushuet-v-krymu-prognoz-pogody-na-subbotu-1145596883.html

Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу

Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу

В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T00:01

2025-04-12T00:01

2025-04-12T00:01

погода в крыму

погода

крымская погода

крым

новости крыма

общество

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145590312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f619f1b27953aec97d0970a131d6ba9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°; днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью южный 10-15м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8.На побережье облачно, ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, погода, крымская погода, крым, новости крыма, общество, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак