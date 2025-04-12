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Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T00:01
2025-04-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°; днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью южный 10-15м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8.На побережье облачно, ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, погода, крымская погода, крым, новости крыма, общество, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды в Крыму на 12 апреля

00:01 12.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°; днем +2...+4.
В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью южный 10-15м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8.
На побережье облачно, ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 апреля
23:21Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день
23:10Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса
23:03Как Севастополь справляется с последствиями снегопада
22:51Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас
22:42Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф
22:19Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
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21:53Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
21:50Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
21:37США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
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20:59В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечеть
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