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Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T00:01
2025-04-12T00:01
2025-04-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°; днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью южный 10-15м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8.На побережье облачно, ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Циклон бушует в Крыму: прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды в Крыму на 12 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В субботу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°; днем +2...+4.
В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью южный 10-15м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8.
На побережье облачно, ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.
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