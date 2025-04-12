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Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом

Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T12:07

2025-04-12T12:07

2025-04-12T12:07

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

судан

анталья

турция

политика

в мире

новости

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале.Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, судан, анталья, турция, политика, в мире, новости, мария захарова