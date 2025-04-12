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Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом
Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T12:07
2025-04-12T12:07
2025-04-12T12:07
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
судан
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в мире
новости
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале.Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, судан, анталья, турция, политика, в мире, новости, мария захарова
Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом
Сергей Лавров проводит встречу в Анталье с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале.
Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.
Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.