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"Поехали!": как Гагарин покорял космос
"Поехали!": как Гагарин покорял космос - РИА Новости Крым, 12.04.2025
"Поехали!": как Гагарин покорял космос
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T09:22
2025-04-12T09:22
2025-04-12T10:58
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Его фраза "Поехали!", брошенная на страте, стала легендарной, а искренняя улыбка – эталонной. Облетев за 106 минут планету, Гагарин стал всемирной знаменитостью и героем всех поколений… Как проходил знаменитый космический полет – в видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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Полет Юрия Гагарина в космос
Полет Юрия Гагарина в космос
2025-04-12T09:22
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, юрий гагарин, космос, история, общество, ссср, россия, роскосмос
"Поехали!": как Гагарин покорял космос
Первый полет человека в космос – видео
09:22 12.04.2025 (обновлено: 10:58 12.04.2025)