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"Поехали!": как Гагарин покорял космос - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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"Поехали!": как Гагарин покорял космос
"Поехали!": как Гагарин покорял космос - РИА Новости Крым, 12.04.2025
"Поехали!": как Гагарин покорял космос
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T09:22
2025-04-12T10:58
видео
юрий гагарин
космос
история
общество
ссср
россия
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Его фраза "Поехали!", брошенная на страте, стала легендарной, а искренняя улыбка – эталонной. Облетев за 106 минут планету, Гагарин стал всемирной знаменитостью и героем всех поколений… Как проходил знаменитый космический полет – в видео РИА Новости Крым.
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60
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полет Юрия Гагарина в космос
Полет Юрия Гагарина в космос
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видео, юрий гагарин, космос, история, общество, ссср, россия, роскосмос
"Поехали!": как Гагарин покорял космос

Первый полет человека в космос – видео

09:22 12.04.2025 (обновлено: 10:58 12.04.2025)
 
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Его фраза "Поехали!", брошенная на страте, стала легендарной, а искренняя улыбка – эталонной. Облетев за 106 минут планету, Гагарин стал всемирной знаменитостью и героем всех поколений…
Как проходил знаменитый космический полет – в видео РИА Новости Крым.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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