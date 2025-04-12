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Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

Тема Украины отходит на второй план в рамках переговорного процесса между Россией и США, поскольку была лишь поводом, чтобы начать обсуждать концептуальные... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-12T07:06

2025-04-12T07:06

2025-04-11T20:12

радио "спутник в крыму"

переговоры

украина

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сша

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политика

мнения

владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Тема Украины отходит на второй план в рамках переговорного процесса между Россией и США, поскольку была лишь поводом, чтобы начать обсуждать концептуальные вопросы взаимоотношений двух сверхдержав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.Вторичная темаПо словам Киреева, украинская тема на переговорах отходит на второй план, "потому что между Соединенными Штатами и Россией тем для взаимодействия гораздо больше, чем Украина".К тому же, продвижению украинского вопроса теперь мешает Евросоюз и сама Украина, заметил он. Как стало понятно, она не чья-то стопроцентная марионетка, "а вполне самостоятельная действующая сторона, при этом деструктивная и экстремистская – разжигатель войны", добавил эксперт."То, что они являются такими, срывает переговорный процесс между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. А поскольку для США и России Украина тема вторичная, то обе стороны, как только возникла сложность, начали переходить на другие темы, Украину плавно обходя", - рассуждает Киреев.Украина рискует стать кровоточащей раной ЕвропыПри этом разделение переговорного процесса по дипломатической линии и по украинскому вопросу обусловила и сложность государственного аппарата и процесса принятия решений в России, отметил Киреев."Поэтому вопрос нормализации дипломатических отношений решает Министерство иностранных дел, и дипломаты встречаются для того, чтобы разгрести завалы по собственному направлению: вопросам консульских услуг, представительства России на территории Соединенных Штатов. А процессы политические и концептуальные решает отдельная переговорная группа", - пояснил политолог.Как следствие, если обстоятельства не изменятся, вполне может произойти так, что "переговорный процесс пойдет дальше, добавил Киреев. Тогда "отношения между Россией и Соединенными Штатами могут выйти на плодотворное направление и развиться в какие-то партнерские отношения", а на Украине рискует продолжаться вялотекущий конфликт, "без насыщения ее оружием масштабными порциями", считает эксперт.Ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что рассчитывать на быстрое завершение конфликта с Украиной не стоит.Очередной раунд переговоров представителей РФ и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. От российской стороны в Турцию отправился посол Александр Дарчиев. За два дня до встречи официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что вопросы Украины в рамках этой встречи подниматься не будут. Об этом же сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретится с УиткоффомПереговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороны Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине В США назвали условие для продолжения переговоров с Россией

украина

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, сша, новости, политика, мнения, владимир киреев