https://crimea.ria.ru/20250412/prestupnyy-sgovor-v-krymu-otsenili-slova-spikera-rady-o-vyborakh-1145611380.html

Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах

Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Преступный сговор: в Крыму оценили слова спикера Рады о выборах

Высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука по вопросу проведения выборов в стране свидетельствуют, что в Киеве сформировался преступный... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T08:45

2025-04-12T08:45

2025-04-12T08:45

эксклюзивы риа новости крым

украина

в мире

политика

наталья киселева

верховная рада украины

выборы

выборы на украине

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/32/1115773284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e0bbf5482f83941060156a44955d5d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука по вопросу проведения выборов в стране свидетельствуют, что в Киеве сформировался преступный сговор узурпаторов власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее Стефанчук заявил, что проведение на Украине выборов после завершения военного положения потребует принятия отдельного закона, поскольку в конституции страны необходимые положения отсутствуют. В законе будут определены сроки и порядок проведения голосования. Политик также добавил, что украинский парламент в очередной раз поддержит продолжение военного положения и мобилизации.Эксперт также отметила, что любые аргументы украинских политиков, ссылающихся на демократические нормы и принципы при проведении выборов, выглядят "по меньшей мере смешно", поскольку в стране с нацистским режимом ни о какой демократии не может идти речи.Киселева отметила, что руководители киевского режима пытаются всеми силами оттянуть время выборов. Но при этом Стефанчук откровенно признался, что в украинском парламенте планируют в очередной раз проголосовать за продолжение военного положения и мобилизации.Такой вариант развития событий вполне вероятен, так как украинским нардепам это выгодно по ряду причин, считает руководитель крымского филиала ФоРГО.Ранее британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. По данным источников, он созвал совещание на прошлой неделе, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг эту информацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на УкраинеМосква добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, политика, наталья киселева, верховная рада украины, выборы, выборы на украине, мнения