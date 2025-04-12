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Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото

Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото

Полуостров пережил необычные для апреля сутки. Длительный снегопад, настоящая метель, гололед. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес мощный... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T09:11

2025-04-12T09:11

2025-04-12T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полуостров пережил необычные для апреля сутки. Длительный снегопад, настоящая метель, гололед. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес мощный южный циклон."Неспокойная ночь выдалась для коммунальных служб – ЮБК замело снегом. Техника расчищает дороги – в первую очередь это направления к важным социальным объектам. Поступают сообщения об упавших деревьях. Неожиданные апрельские шутки погоды внесли коррективы в наши планы – сегодня мы должны были начинать серию традиционных весенних субботников. Перенесли, дату сообщу дополнительно", - написала в своем ТГ-канале мэр Ялты Янина Павленко. По ее словам, сейчас температура плюсовая, кое-где снег уже тает, но очень сильные осадки и гололедица продлятся до понедельника.В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды >>"Похолодание, к счастью, не будет долгим – со следующей недели прогнозируется потепление. А пока прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Берегите себя и своих близких", - написала Павленко.По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, снова пройдут дожди, выпадет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост потребления газа зафиксирован в России в апрелеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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