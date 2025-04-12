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Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото
Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото
Полуостров пережил необычные для апреля сутки. Длительный снегопад, настоящая метель, гололед. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес мощный... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T09:11
2025-04-12T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полуостров пережил необычные для апреля сутки. Длительный снегопад, настоящая метель, гололед. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес мощный южный циклон."Неспокойная ночь выдалась для коммунальных служб – ЮБК замело снегом. Техника расчищает дороги – в первую очередь это направления к важным социальным объектам. Поступают сообщения об упавших деревьях. Неожиданные апрельские шутки погоды внесли коррективы в наши планы – сегодня мы должны были начинать серию традиционных весенних субботников. Перенесли, дату сообщу дополнительно", - написала в своем ТГ-канале мэр Ялты Янина Павленко. По ее словам, сейчас температура плюсовая, кое-где снег уже тает, но очень сильные осадки и гололедица продлятся до понедельника.В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды &gt;&gt;"Похолодание, к счастью, не будет долгим – со следующей недели прогнозируется потепление. А пока прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Берегите себя и своих близких", - написала Павленко.По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, снова пройдут дожди, выпадет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост потребления газа зафиксирован в России в апрелеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
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Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил апрельскую вьюгу - фото

Снег в апреле в Крыму: как полуостров пережил начало снежного циклона - ФОТО

09:11 12.04.2025 (обновлено: 09:47 12.04.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Полуостров пережил необычные для апреля сутки. Длительный снегопад, настоящая метель, гололед. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес мощный южный циклон.
"Неспокойная ночь выдалась для коммунальных служб – ЮБК замело снегом. Техника расчищает дороги – в первую очередь это направления к важным социальным объектам. Поступают сообщения об упавших деревьях. Неожиданные апрельские шутки погоды внесли коррективы в наши планы – сегодня мы должны были начинать серию традиционных весенних субботников. Перенесли, дату сообщу дополнительно", - написала в своем ТГ-канале мэр Ялты Янина Павленко.
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Крыму 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости КрымСнег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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© РИА Новости КрымСнег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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© РИА Новости КрымСнег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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© РИА Новости КрымСнег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
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Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
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Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
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Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
2 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
3 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
4 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
5 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
6 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
7 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram Галина Огнева
8 из 17
Снег в Крыму 12 апреля 2025 года
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
9 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
10 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
11 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
12 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
13 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
14 из 17
Снег в Крыму в ночь на 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
15 из 17
Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
16 из 17
Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
17 из 17
Снег в Ялте 12 апреля 2025 года
© РИА Новости Крым
По ее словам, сейчас температура плюсовая, кое-где снег уже тает, но очень сильные осадки и гололедица продлятся до понедельника.
В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды >>
"Похолодание, к счастью, не будет долгим – со следующей недели прогнозируется потепление. А пока прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Берегите себя и своих близких", - написала Павленко.
По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, снова пройдут дожди, выпадет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки.
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Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.
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