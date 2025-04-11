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Ливни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
Ливни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Ливни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
В пятницу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В пятницу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Сильный дождь, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем мокрый снег, снег. Ветер ночью юго-западный, с переходом днем на северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5.На побережье временами ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ливни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
Прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В пятницу южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду: пройдут дожди, мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Сильный дождь, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2, днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем мокрый снег, снег. Ветер ночью юго-западный, с переходом днем на северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +3...+5.
На побережье временами ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов.
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