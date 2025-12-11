Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
Проезд по Крымскому мосту утром в четверг не затруднен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг не затруднен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани были очереди, в 20:00 ожидали проезда 62 транспортных средства.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Новости
Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте

Крымский мост утром в четверг свободен для проезда

09:20 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг не затруднен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Накануне вечером перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани были очереди, в 20:00 ожидали проезда 62 транспортных средства.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
