https://crimea.ria.ru/20251211/krymskiy-most-utrom-v-chetverg---obstanovka--na-obekte-1151565538.html

Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте

Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте

Проезд по Крымскому мосту утром в четверг не затруднен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T09:20

2025-12-11T09:20

2025-12-11T09:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

новости крыма

крым

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в четверг не затруднен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани были очереди, в 20:00 ожидали проезда 62 транспортных средства.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКрымские проводники поборются за звание лучших в стране

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика