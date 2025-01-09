Температура выше нормы: в Крыму меняется климат
В Крыму в январе потеплело в среднем на один градус за последние 30 лет – гидрометцентр
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, отметив, что это говорит о глобальном потеплении климата.
"Сейчас температура воздуха на полуострове выше климатической нормы на 5-6 градусов, но рекордными эти значения не назовешь. В прошлом году январь в Крыму был таким же теплым. Для нашего региона это не редкость. При этом мы, синоптики, убедились, что изменение климата происходит, теплеет. Так, среднегодовая температура в Крыму за 2024 год где-то на два градуса выше нормы", - сказала Любецкая.
По ее словам, тенденция, когда температура воздуха выше климатической нормы, наблюдается в течение последних 10 -15 лет.
"Январь - самый холодный месяц зимы. В Крыму среднемесячная температура в январе + 1...+ 2 градуса, но за последние 30 лет она выросла на 1 градус", - уточнила она.
Так, наиболее теплым январь был в 2007 году, тогда средняя месячная температура была + 5 градусов. А абсолютный максимум наблюдался в 2010 году, в один из январских дней на станции Почтовое зафиксировали + 20,8 градусов, добавила начальник Крымского гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что среднегодовая температура воздуха в Крыму в 2024 году составила 14,5 градусов выше нуля.
По мнению доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это проблема для государства, и Россия не исключение – ей придется изменять способы хозяйствования и работу всех экономических систем, в том числе в Крыму.
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