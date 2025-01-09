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Температура выше нормы: в Крыму меняется климат

Температура выше нормы: в Крыму меняется климат - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Температура выше нормы: в Крыму меняется климат

Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, отметив, что это говорит о глобальном потеплении... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T11:12

2025-01-09T11:12

2025-01-09T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, отметив, что это говорит о глобальном потеплении климата.По ее словам, тенденция, когда температура воздуха выше климатической нормы, наблюдается в течение последних 10 -15 лет."Январь - самый холодный месяц зимы. В Крыму среднемесячная температура в январе + 1...+ 2 градуса, но за последние 30 лет она выросла на 1 градус", - уточнила она.Так, наиболее теплым январь был в 2007 году, тогда средняя месячная температура была + 5 градусов. А абсолютный максимум наблюдался в 2010 году, в один из январских дней на станции Почтовое зафиксировали + 20,8 градусов, добавила начальник Крымского гидрометцентра.Ранее сообщалось, что среднегодовая температура воздуха в Крыму в 2024 году составила 14,5 градусов выше нуля.По мнению доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, везде, где глобальное потепление затрагивает большие территории, это проблема для государства, и Россия не исключение – ей придется изменять способы хозяйствования и работу всех экономических систем, в том числе в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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