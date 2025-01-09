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"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута

"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута - РИА Новости Крым, 09.01.2025

"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута

Десятки волонтеров выехали сегодня на очистку от мазута пляжей Севастополя – в Балаклаве и на мысе Фиолент. Добровольцы работают часы напролет, получив... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T17:50

2025-01-09T17:50

2025-01-09T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Десятки волонтеров выехали сегодня на очистку от мазута пляжей Севастополя – в Балаклаве и на мысе Фиолент. Добровольцы работают часы напролет, получив специальное снаряжение и пройдя инструктаж от специалистов Спасательный службы города. Корреспондент РИА Новости Крым отправился на Царский пляж, чтобы своими глазами увидеть, насколько эффективна такая борьба с загрязнением нефтепродуктами там, где на берегу камни, а не песок.Ручная работаС высоты обрыва – неизменно прекрасные виды. Скальные стенки, чистое, а местами просто хрустально-прозрачное море. И галечный пляж. Все как обычно. Но издалека.При ближайшем рассмотрении картина меняется - гальку и камни покрывают жирные пятна мазута. Отчищать их - сложная, трудоемкая и порой неблагодарная работа.В нескольких метрах от него три женщины "спасают" грязный валун. Наловчились пользоваться подножным материалом в дополнение к выданным лопаткам – упавшими сверху ветками, поломанными волнами на мелкие палочки.Новые способы борьбы с мазутомРуководитель волонтерского центра "Фрегат" Кристина Меньшакова рассказывает, что уже пятый день подряд выезжает с группой добровольцев организованно, на автобусе, который предоставляет штаб общественной поддержки. Локации каждый раз новые. Но сегодня впервые попали на каменистый пляж, и определенные трудности действительно есть, говорит она.Технологии очистки разрабатываются на месте, что-то уже опробовано и частично оправдало ожидания.Но есть и другой способ борьбы с нефтепродуктами. Его впервые тут сегодня протестировал житель местного ТСН "Царское село" Сергей Иванов. На пляж он пришел с арендованной профессиональной газовой горелкой и ею выжигает мазут на больших камнях.Баллон с пропаном у него на 25 литров. Говорит, дело спорится, и считает, что надо бы так и действовать в масштабе, потому что "со скалы это просто так не убрать"."Мы, наверное, закупим или попросим у города, чтобы нам выделили несколько таких газовых горелок. Потому что маленькие баллончики газовые неэффективны. А эта (горелка – ред.) под большим давлением сжигает мазут. Он сгорает, и темное пятно остается. Его потом море смоет – и все. А мазута зато уже нет", – поделился Сергей.Командная работаЖителей Фиолента на месте немало. Среди них и Наталья, которая откликнулась на призыв в чате и пришла сама.Есть и такие, кто приезжает из других районов города. Например, Анастасия. Девушка вообще переехала в Севастополь всего три года назад с Урала – "поближе к морю", успела полюбить город и его дикие пляжи, особенно этот, Царский. Поэтому сегодня она здесь в компании подруг и своего четвероногого спутника – карликового пуделя Элвина, который следит за обстановкой и лаем подбадривает остальных."Увидели объявление и пришли. Девчонки позвали. Хочется помочь. Ходим сюда часто", – рассказывает Настя.Кто-то прибывает на собственных машинах, кто-то пешком, а кто-то организованно – такие выезды планируются загодя и согласовываются с МЧС. Всех без исключения неравнодушных граждан на месте встречают представители Спасательной службы Севастополя. Инструктируют и экипируют: выдают респираторы, рабочие перчатки, защитные костюмы, шпатели, лопаты и мусорные пакеты.Работа на побережье кипит несколько часов кряду. Так же и в Балаклаве, где на очистке задействована другая группа добровольцев. Результат – тонны собранного загрязненного грунта, а также пятнистые, но "подсушенные" камни, и уставшие, но счастливые волонтеры. Кто помоложе, кто постарше - в борьбе с общей проблемой все равны и все нужны. Люди уверены, что сообща они смогут добиться успеха и очистить береговую линию Севастополя от выбросов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута В шести районах Крыма выявили 16 выбросов мазута Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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