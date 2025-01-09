"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
В Севастополе каменистые пляжи чистят от мазута моющими средствами и вручную
17:50 09.01.2025 (обновлено: 17:55 09.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Десятки волонтеров выехали сегодня на очистку от мазута пляжей Севастополя – в Балаклаве и на мысе Фиолент. Добровольцы работают часы напролет, получив специальное снаряжение и пройдя инструктаж от специалистов Спасательный службы города. Корреспондент РИА Новости Крым отправился на Царский пляж, чтобы своими глазами увидеть, насколько эффективна такая борьба с загрязнением нефтепродуктами там, где на берегу камни, а не песок.
Ручная работа
С высоты обрыва – неизменно прекрасные виды. Скальные стенки, чистое, а местами просто хрустально-прозрачное море. И галечный пляж. Все как обычно. Но издалека.
При ближайшем рассмотрении картина меняется - гальку и камни покрывают жирные пятна мазута. Отчищать их - сложная, трудоемкая и порой неблагодарная работа.
"Шпателем надо или мастерком работать. Ну, сложно, конечно и малоэффективно", – говорит один из волонтеров, собирая испачканные мелкие камешки в мешок.
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
© РИА Новости Крым
В нескольких метрах от него три женщины "спасают" грязный валун. Наловчились пользоваться подножным материалом в дополнение к выданным лопаткам – упавшими сверху ветками, поломанными волнами на мелкие палочки.
"Вот только так: деревянная палочка и совочек. Палкой достаем мазут и потом соскребаем с нее на совок. Просто так совок не помогает вообще. Потому что камни слишком пористые", – объясняет одна из них.
Новые способы борьбы с мазутом
Руководитель волонтерского центра "Фрегат" Кристина Меньшакова рассказывает, что уже пятый день подряд выезжает с группой добровольцев организованно, на автобусе, который предоставляет штаб общественной поддержки. Локации каждый раз новые. Но сегодня впервые попали на каменистый пляж, и определенные трудности действительно есть, говорит она.
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
© РИА Новости Крым
Технологии очистки разрабатываются на месте, что-то уже опробовано и частично оправдало ожидания.
"Ребята применяют различные способы, отмывают моющими средствами. Сначала средство наносится на мазут, затирается. Конечно, все не убирается, но самый свежий слой снимается", – рассказала она.
Но есть и другой способ борьбы с нефтепродуктами. Его впервые тут сегодня протестировал житель местного ТСН "Царское село" Сергей Иванов. На пляж он пришел с арендованной профессиональной газовой горелкой и ею выжигает мазут на больших камнях.
Баллон с пропаном у него на 25 литров. Говорит, дело спорится, и считает, что надо бы так и действовать в масштабе, потому что "со скалы это просто так не убрать".
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
© РИА Новости Крым
"Мы, наверное, закупим или попросим у города, чтобы нам выделили несколько таких газовых горелок. Потому что маленькие баллончики газовые неэффективны. А эта (горелка – ред.) под большим давлением сжигает мазут. Он сгорает, и темное пятно остается. Его потом море смоет – и все. А мазута зато уже нет", – поделился Сергей.
Командная работа
Жителей Фиолента на месте немало. Среди них и Наталья, которая откликнулась на призыв в чате и пришла сама.
"Очень радует, что столько людей собралось, неравнодушных к этой ситуации. Так что будем надеяться, что все будет хорошо и мы победим", – делится женщина.
Есть и такие, кто приезжает из других районов города. Например, Анастасия. Девушка вообще переехала в Севастополь всего три года назад с Урала – "поближе к морю", успела полюбить город и его дикие пляжи, особенно этот, Царский. Поэтому сегодня она здесь в компании подруг и своего четвероногого спутника – карликового пуделя Элвина, который следит за обстановкой и лаем подбадривает остальных.
"Увидели объявление и пришли. Девчонки позвали. Хочется помочь. Ходим сюда часто", – рассказывает Настя.
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
© РИА Новости Крым
Кто-то прибывает на собственных машинах, кто-то пешком, а кто-то организованно – такие выезды планируются загодя и согласовываются с МЧС. Всех без исключения неравнодушных граждан на месте встречают представители Спасательной службы Севастополя. Инструктируют и экипируют: выдают респираторы, рабочие перчатки, защитные костюмы, шпатели, лопаты и мусорные пакеты.
"Большой лопатой удобно работать, если попадают пласты гальки и песка – есть такие места, где все вперемешку. Мешки загрязненного грунта собираются по 10 –15 килограммов максимум, чтобы было удобно грузить, так как все это потом вывозится на лодках в Балаклаву. Там уже их забирает организация, которая занимается конкретно утилизацией отходов", – рассказал замначальника по оперативной работе Спасательной службы Севастополя Сергей Струков.
Работа на побережье кипит несколько часов кряду. Так же и в Балаклаве, где на очистке задействована другая группа добровольцев. Результат – тонны собранного загрязненного грунта, а также пятнистые, но "подсушенные" камни, и уставшие, но счастливые волонтеры. Кто помоложе, кто постарше - в борьбе с общей проблемой все равны и все нужны. Люди уверены, что сообща они смогут добиться успеха и очистить береговую линию Севастополя от выбросов.
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