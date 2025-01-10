https://crimea.ria.ru/20250110/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1143202504.html

Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу

Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T00:01

2025-01-10T00:01

2025-01-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +13, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250109/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1143186209.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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