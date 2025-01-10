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Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +13, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250109/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1143186209.html
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +16 градусов тепла и утром туман

00:01 10.01.2025
 
© РИА Новости КрымТуман в горах
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +13, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.
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Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 11:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крыму выпадет снег
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 января
23:02Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
22:43Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
22:30ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
22:12Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
21:52Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
21:32147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
21:13В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
20:5425 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день
20:32Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
20:07Что будет с британскими дронами на Украине
19:56Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
19:25Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам
19:01ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
18:49Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц
18:26Дом Хантера Байдена сгорел в Калифорнии
18:07Птицефабрика горит в Курской области
17:50"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
17:43Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
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