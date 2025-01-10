https://crimea.ria.ru/20250110/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1143202504.html
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T00:01
2025-01-10T00:01
2025-01-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c3e3231d25cb0616914fd19176bc7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +13, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250109/kogda-v-krymu-vypadet-sneg-1143186209.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141772874_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bf199aceb490038d084f24521d278d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу до +16 градусов тепла и утром туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в северных и восточных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +13, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.