Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
19:56 09.01.2025 (обновлено: 20:18 09.01.2025)
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. "Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об этом сообщает правительство республики в официальном Telegram-канале.
Финальное голосование продлится до 11 января в официальной группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" в социальной сети Вконтакте.
"Сегодня на территории художественной галереи имени И. К Айвазовского расположилась новогодняя елка, на которой разместились елочные украшения в виде шаров ручной работы с копиями репродукций великого художника мариниста", – говорится в описании елки из Крыма.
Также на нее повесили игрушки ручной работы художников мастеров декоративно-прикладного творчества Союза художников города Феодосии. Каждое украшение имеет свою уникальность и передает атмосферу дома художника, отмечают создатели крымской елки – участницы конкурса.
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
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На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
2 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
1 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
2 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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