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Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
"Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T19:56
2025-01-09T20:18
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новый год 2025
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. "Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об этом сообщает правительство республики в официальном Telegram-канале.Финальное голосование продлится до 11 января в официальной группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" в социальной сети Вконтакте.Также на нее повесили игрушки ручной работы художников мастеров декоративно-прикладного творчества Союза художников города Феодосии. Каждое украшение имеет свою уникальность и передает атмосферу дома художника, отмечают создатели крымской елки – участницы конкурса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, феодосия, крым, россия, конкурс, новый год 2025, игорь ткаченко, галерея айвазовского в феодосии
Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе

На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии

19:56 09.01.2025 (обновлено: 20:18 09.01.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
На Всероссийском конкурсе Елки России Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. "Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об этом сообщает правительство республики в официальном Telegram-канале.
Финальное голосование продлится до 11 января в официальной группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" в социальной сети Вконтакте.

"Сегодня на территории художественной галереи имени И. К Айвазовского расположилась новогодняя елка, на которой разместились елочные украшения в виде шаров ручной работы с копиями репродукций великого художника мариниста", – говорится в описании елки из Крыма.

Также на нее повесили игрушки ручной работы художников мастеров декоративно-прикладного творчества Союза художников города Феодосии. Каждое украшение имеет свою уникальность и передает атмосферу дома художника, отмечают создатели крымской елки – участницы конкурса.
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
На Всероссийском конкурсе Елки России Крым представит елка из Феодосии
1 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНа Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
На Всероссийском конкурсе Елки России Крым представит елка из Феодосии
2 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
1 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
2 из 2
На Всероссийском конкурсе "Елки России" Крым представит елка из Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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