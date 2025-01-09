https://crimea.ria.ru/20250109/elka-iz-feodosii-predstavlyaet-krym-na-vserossiyskom-konkurse-1143209336.html

Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе

Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе

"Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T19:56

2025-01-09T19:56

2025-01-09T20:18

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крым

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новый год 2025

игорь ткаченко

галерея айвазовского в феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. "Новогодняя елка Ивана Айвазовского" из Феодосии победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Елки России" и теперь представляет Крым в финале. Об этом сообщает правительство республики в официальном Telegram-канале.Финальное голосование продлится до 11 января в официальной группе федерального проекта "ГородаМеняютсяДляНас" в социальной сети Вконтакте.Также на нее повесили игрушки ручной работы художников мастеров декоративно-прикладного творчества Союза художников города Феодосии. Каждое украшение имеет свою уникальность и передает атмосферу дома художника, отмечают создатели крымской елки – участницы конкурса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250109/143-tysyachi-passazhirov-perevezli-v-krym-na-poezdakh-za-novogodnie-prazdniki-1143198462.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, феодосия, крым, россия, конкурс, новый год 2025, игорь ткаченко, галерея айвазовского в феодосии