Папу римского Франциска похоронили
Тело папы римского Франциска предали земле – Ватикан
16:08 26.04.2025 (обновлено: 16:31 26.04.2025)
© Vatican Media через APГроб с телом покойного Папы Франциска вносят в собор Святого Петра по окончании его торжественных похорон на площади Святого Петра в Ватикане
© Vatican Media через AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.
"В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика - ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В числе гостей на церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.
Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский. В нарушение норм этикета, глава киевского режима прибыл на похороны понтифика не в костюме, а в черной камуфляжной одежде.
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