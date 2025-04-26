https://crimea.ria.ru/20250426/papu-rimskogo-frantsiska-pokhoronili-1145999940.html

Папу римского Франциска похоронили

Папу римского Франциска похоронили - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Папу римского Франциска похоронили

В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T16:08

2025-04-26T16:08

2025-04-26T16:31

папа римский франциск

похороны

ватикан

новости

в мире

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1146000001_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_87610e34fee7b229e6d9d40ce4c2390e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский. В нарушение норм этикета, глава киевского режима прибыл на похороны понтифика не в костюме, а в черной камуфляжной одежде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250426/delegatsiya-iz-rossii-pribyla-v-vatikan-na-pokhorony-papy-rimskogo-frantsiska-1145994827.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский франциск, похороны, ватикан, новости, в мире, религия