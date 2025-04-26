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Папу римского Франциска похоронили - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Папу римского Франциска похоронили
Папу римского Франциска похоронили - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Папу римского Франциска похоронили
В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T16:08
2025-04-26T16:31
папа римский франциск
похороны
ватикан
новости
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религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.В числе гостей на церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский. В нарушение норм этикета, глава киевского режима прибыл на похороны понтифика не в костюме, а в черной камуфляжной одежде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250426/delegatsiya-iz-rossii-pribyla-v-vatikan-na-pokhorony-papy-rimskogo-frantsiska-1145994827.html
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папа римский франциск, похороны, ватикан, новости, в мире, религия
Папу римского Франциска похоронили

Тело папы римского Франциска предали земле – Ватикан

16:08 26.04.2025 (обновлено: 16:31 26.04.2025)
 
© Vatican Media через APГроб с телом покойного Папы Франциска вносят в собор Святого Петра по окончании его торжественных похорон на площади Святого Петра в Ватикане
Гроб с телом покойного Папы Франциска вносят в собор Святого Петра по окончании его торжественных похорон на площади Святого Петра в Ватикане
© Vatican Media через AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Ватикане завершилась церемония похорон папы римского Франциска. Его тело передано земле, пишет РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.
"В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика - ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
В числе гостей на церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.
Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский. В нарушение норм этикета, глава киевского режима прибыл на похороны понтифика не в костюме, а в черной камуфляжной одежде.
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Похороны Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, суббота, 26 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
13:09
Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска
 
Папа Римский ФранцискПохороныВатиканНовостиВ миреРелигия
 
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