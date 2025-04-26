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Серия землетрясений произошла в Ялте

Серия землетрясений произошла в Ялте - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Серия землетрясений произошла в Ялте

В субботу на Южном берегу Крыма зафиксирована серия землетрясений. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T16:18

2025-04-26T16:18

2025-04-26T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В субботу на Южном берегу Крыма зафиксирована серия землетрясений. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Она отметила, что сеть крымских станций с 20 апреля регистрирует повышенную сейсмическую активность в Западной Турции. По данным специалиста, последнее из землетрясений в Мраморном море было зафиксировано 23 апреля. Его магнитуда составила 6,0. Сейсмическое событие зафиксировано всеми станциями крымской сети, ближайшая из которых ж станция "Севастополь", эпицентр был расположен от нее на удалении приблизительно 550 км.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших выросло и достигло почти 240 человек. Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти подземные толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.Новое землетрясение произошло на западе Стамбула вечером 25 апреля. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что магнитуда составила 4,3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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