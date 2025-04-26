Серия землетрясений произошла в Ялте
В Ялте 26 апреля произошла серия землетрясений
16:18 26.04.2025 (обновлено: 16:31 26.04.2025)
© Соцсети главы администрации Ялты Янины ПавленкоВодопад Учан-Су
© Соцсети главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В субботу на Южном берегу Крыма зафиксирована серия землетрясений. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
"Сегодня у нас группа землетрясений, приуроченных к району Учан-Су. Самое сильное произошло в 11:27 мин 15.6 с по московскому времени", - написала она в Telegram.
Она отметила, что сеть крымских станций с 20 апреля регистрирует повышенную сейсмическую активность в Западной Турции. По данным специалиста, последнее из землетрясений в Мраморном море было зафиксировано 23 апреля. Его магнитуда составила 6,0. Сейсмическое событие зафиксировано всеми станциями крымской сети, ближайшая из которых ж станция "Севастополь", эпицентр был расположен от нее на удалении приблизительно 550 км.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших выросло и достигло почти 240 человек. Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти подземные толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.
Новое землетрясение произошло на западе Стамбула вечером 25 апреля. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что магнитуда составила 4,3.
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