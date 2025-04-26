В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта
В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта – Герасимов
14:30 26.04.2025 (обновлено: 15:08 26.04.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России после полного освобождения Курской области продолжают создавать зону безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"Освобождено четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров", - сказал он.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.
Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.
Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
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